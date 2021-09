Las exportaciones de San Luis subieron 23,3%

El Indec suele publicar periódicamente un informe que detalla cómo se de-senvolvieron las agroexportaciones argentinas según cada región. Son números importantes, ya que se trata del sector más dinámico de la economía, el que explica casi el 70% del total del ingreso de divisas al país, ya sea a través de las ventas externas de granos como de productos con agregado de valor provenientes de esos cultivos, como el maíz y la soja.

Como ocurre siempre por una cuestión relacionada al clima y al desarrollo de las provincias que la componen (Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba), la región pampeana volvió a liderar las exportaciones en el primer semestre del año, con 28.057 millones de dólares gracias al aporte de la agroindustria, y alcanzó un aumento interanual del 33,9% en un año marcado por el buen clima, lo que permitió obtener mejores rindes en la cosecha de granos gruesos.

San Luis exportó por 354 millones de dólares, con los cereales explicando el 37,7% de ese total.

Pero el dato que más le importa a San Luis es que la provincia se ubicó entre las cinco que más vieron subir sus volúmenes de exportación. Gracias a las políticas que lleva adelante el Gobierno, entre las que se destacan la que involucra a la alfalfa y la reactivación del tren de cargas, San Luis creció un 23,3% en cuanto a ventas externas.

La de mayor expansión fue Corrientes, con un alza sorprendente del 167% interanual en el primer semestre. Le siguieron Jujuy, con una mejora del 79,7%; Santa Fe (57,8%); Buenos Aires (30%); San Luis (23,3%); Chubut (22,4%), y Córdoba (21,4%) interanual.

A lo largo del primer semestre de 2021, las exportaciones de San Luis sumaron 354 millones de dólares. Los principales productos fueron cereales —esencialmente maíz—, que representaron 37,7% de las exportaciones totales y registraron un crecimiento de 68,4%; y materias plásticas y sus manufacturas, que crecieron 23,5% y alcanzaron 6,1% de los despachos puntanos al exterior. También se destacaron semillas y frutos oleaginosos (soja y maní), con 5,8% de contribución pese a una caída de 4,8% respecto a 2020; y papel, cartón, impresos y publicaciones, con 4,3% del total provincial. Los destinos fueron muy diversos. Se destacaron China, “Magreb y Egipto”, Mercosur, Chile, Asia y Medio Oriente.

El informe oficial sobre el Origen Provincial de Exportaciones (OPEX) registró que la región Noreste (NEA) exportó por 669 millones de dólares, con un aumento del 29,4%, y ocupó el segundo lugar en crecimiento de ventas al exterior detrás de la pampeana.

Le siguieron la región Patagonia, con un alza del 11,6% interanual y ventas por U$S 2.650 millones; Cuyo, con una mejora del 5,5% y U$S 1.605 millones, y la región Noroeste (NOA), con U$S 1.646 millones y una suba del 1,6% en comparación con el primer semestre de 2020. Las provincias que registraron caídas en las ventas al exterior fueron lideradas por Neuquén, con una baja del 56,4%, seguida por Tierra del Fuego (20,2%) y Ciudad de Buenos Aires (15,9%).

Las exportaciones de la región pampeana representaron el 79,3% del total, las de la Patagonia el 7,5%, las de la región NOA el 4,7%, Cuyo el 4,5% y el NEA un 1,9%.

El 50,2% de las pampeanas correspondió a manufacturas de origen agropecuario (MOA); 24,4% a productos primarios (PP); 22,1% a manufacturas de origen industrial (MOI), y 3,3% a combustibles y energía (CyE), que se vendieron al Mercosur, la región asiática, la Unión Europea y China.

