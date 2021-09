El Rally de los Médanos tendrá una nueva edición

Con el ronronear de los motores aún latente tras la apertura del Campeonato Provincial de rally en Quines, ahora el rumbo de la categoría insignia del automovilismo sanluiseño cambia de eje y afrontará la segunda competencia de la temporada en el sur. Buena Esperanza será la continuidad entre el 8 y el 10 de octubre.

Esta nueva edición del Rally de los Médanos será de coeficiente 2, ya que se otorgará puntaje y medio.

La idea de la Federación Regional junto al Programa San Luis a Fondo es realizar otra competencia más de coeficiente 2 en la presente temporada.

Fernando Larroudé, piloto y organizador de la competencia en Buena Esperanza, comentó: "Siempre estuve relacionado con el rally, es algo que me apasiona. En este último tiempo me había alejado, que es una forma de decir; no corría, pero la verdad es que es algo que me apasiona y ahora podré volver".

Y agregó: "Nuevamente estamos en el calendario para este año, entre el 8, 9 y 10 de octubre. Ya está la fecha, está confirmada para el nuevo rally. Será una carrera diferente, si se le puede decir de alguna manera, que va a tener puntaje y medio".

También se refirió a los caminos de esta edición del Rally de los Médanos: "Estamos haciendo pruebas especiales nuevas, con pocos enlaces. Tenemos prácticamente 114 kilómetros de tramos sin repetir; la idea es tratar de repetir lo menos posible, porque acá se rompe a veces un poco el piso, así que buscamos la forma y por suerte encontramos caminos nuevos y muy buenos".

Con respecto al parque de asistencia, que estará ubicado en el predio de Cultura, Fernando comentó: "Estamos acondicionando el mismo lugar. En ese momento hará calor, seguramente, así que la pileta del predio estará a disposición para pilotos y navegantes que la quieran usar; van a tener todos los servicios en el mismo predio".

Siempre dan show. Las motos y los cuatriciclos volverán a la acción por los caminos del sur sanluiseño.

Además, habló de su vuelta a la actividad deportiva: "Seguramente vamos a estar acelerando en nuestra localidad, no sé si con Sofía (Larroudé) o capaz que con Dolores (Larroudé), mi hija menor que siempre nos acompañó a todos los rallies. Siempre tuvo ganas de correr. Lógicamente no podía por su edad, así que ya tiene la edad que le permite estar sentada en el auto”.

En relación al público que podrá disfrutar del espectáculo, Larroudé manifestó: “Todos sabemos que al público de Buena Esperanza le encanta el rally. Siempre ha habido mucha concurrencia y en esta edición no será diferente. Al contrario: yo creo que esta vez vendrá más gente".

Por último, se refirió a la largada simbólica y al superespecial de apertura: "Se realizará la rampa en el acceso principal frente a la plaza. De ahí vamos a hacer el superespecial nocturno; lo estamos diagramando, pero será un trazado muy lindo".