Chris Rock confirmó su positivo y dijo que hay que "vacunarse"

El actor y comediante estadounidense Chris Rock reveló este domingo que dio positivo para coronavirus y compartió un mensaje a favor de la vacunación a través de las redes sociales.

"Hola, chicos. Acabo de enterarme que tengo coronavirus. Créanme, no quieren esto. Vacúnense", afirmó el humorista de 56 años desde su cuenta de Twitter.

Rock, quien recientemente protagonizó la última secuela de "El juego del miedo", había sido inmunizado con la dosis única de Johnson & Johnson, según le dijo en mayo a Jimmy Fallon.

En otra entrevista de principios de este año, el actor ya había sentado posición públicamente sobre las vacunas en una charla con la conductora Gayle King, según consignó el sitio especializado Variety.

"Dejáme decírtelo de esta manera: ¿tomo Tylenol cuando me duele la cabeza? Sí. ¿Sé lo que contiene Tylenol? No sé qué hay en Tylenol. Solo sé que mi dolor de cabeza se ha ido. ¿Sé lo que hay en una Big Mac? No. Solo sé que está deliciosa", sostuvo.

Télam/MM.