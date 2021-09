Juventud, sin su ancho de espadas, visita a Peñarol

Juventud Unida Universitario se instaló en San Juan con la necesidad casi imperiosa de volver a la victoria cuando enfrente este domingo desde las 16 a Peñarol de Chimbas, por la fecha 23 de la Zona Sur del Torneo Federal A de AFA.

El encuentro se jugará en el estadio “San Juan del Bicentenario” con el arbitraje de Francisco Acosta, que estará acompañado en los banderines por Emilio Maguna y Williams Abdala, mientras que el cuarto árbitro será Luis Ortiz, todos de Santiago del Estero.

Será todo un desafío para Juventud, que hace cuatro partidos que no suma de a tres, la búsqueda de la victoria: no contará con su as de espadas, el delantero Damián de Hoyos, quien sufrió en la semana la irreparable pérdida de su padre, y el club lo licenció para que viaje a despedirlo a Mar del Plata y que se tome los días que considere necesario.

No será tarea sencilla para Alexis Matteo reemplazar al goleador de Juventud, que lleva 7 goles en este torneo, pero sí será una buena prueba para que otro delantero, como Agustín Herrera o Ignacio Morales, salte a la cancha y demuestre que puede pelearle el puesto a “La Garza”.

Como contraparte, el DT recupera a Gabriel Ojeda, el gran capitán del equipo que cumplió su fecha de suspensión y tendrá su lugar como primer marcador central.

Otra vez la duda estará en cómo resuelve la mitad de la cancha el entrenador de Juventud, aunque por lo demostrado en el último encuentro de local ante Olimpo de Bahía Blanca, es muy probable que repita el doble 5 con Juan Pablo Gobetto y Marcelo Eggel, y que las bandas estén a cargo de Misael Sosa y Eber Garro.

El local está en el segundo escalón del podio con Olimpo de Bahía Blanca como los equipos que menos derrotas sufrieron en el campeonato (4), tabla que lidera Deportivo Madryn con solo 3 derrotas.

La última presentación del "Bohemio" fue caída 1 a 0 frente a Sansinena, pero en la antesala de aquel partido, el equipo tenía una racha de 8 partidos sin conocer la derrota, con 3 empates y 5 victorias, que le permitieron meterse en el quinto puesto en plena zona de clasificación.

Para este encuentro no podrá contar con dos de sus defensores: Julio López, que fue expulsado y recibió dos fechas de suspensión, y Guillermo Pfund, que fue sancionado con una jornada.

FORMACIÓN

• Peñarol (SJ)

Diego Pave, Agustín Bellone, Emanuel Yori, Silvestre Sacallán, Óscar Chiquichano, Francisco de Souza, Lucas Fernández, Fabricio Illanes, Kevin Frías, Nelson Da Silva, Leandro Espejo.

DT: E Herrera.

• Juventud

Facundo Désima, Walter Figueroa, Gabriel Ojeda, Julián Giménez, Brayam Sosa, Misael Sosa, Marcelo Eggel, Juan Pablo Gobetto, Eber Garro, Seba Balmaceda, Agustín Herrera.

DT: Alexis Matteo.

♦ Árbitro: Francisco Acosta.

♦ Estadio: "San Juan del Bicentenario".

♦ Horario: 16.