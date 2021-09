En la búsqueda de nombrar lo que no se dice

P ara Amanda Pujó muchas veces los silencios pueden hablar más que las palabras. Eso fue precisamente lo que la atrapó a la hora de pensar el nombre de su primer álbum solista —pero no sola—. Fue así que el disco se llama “Nuevos silencios” y hace pocas semanas está en las plataformas musicales. Cruda y directa, pero sensible a la vez, la obra de Pujó es un viaje sonoro de armonías “low-fi”, nostálgicas y oscuras. Son siete canciones producidas y mezcladas por Luciano Farelli, miembro de Arde La Sangre y Parteplaneta, con baterías de Manuel Fernández, que combinan por momentos el grunge de los 90 con melodías electrónicas, en un subibaja de emociones.

Sobrina del productor de Manal y Vox Dei y fundador del legendario sello Mandioca (pionero en el rock nacional), Pedro Pujó, Amanda tuvo una vida cruzada por la música. Si bien en su familia primaria no hay músicos, ese arte siempre estuvo presente, ya sea los domingos cuando sus padres ponían algún disco de Los Beatles, Mercedes Sosa o Caetano Veloso para comenzar el día, o yendo a grabar los coros de los artistas que su tío producía.

“Hacer este disco fue animarme. Venía de mi proyecto grupal Oxymora, en el que también componía y era la cantante, pero a fines de 2019 decidimos tomar otros rumbos. Fue ahí que decidí trabajar con Luciano, que es productor y mi amigo del alma, con él hicimos todo este viaje que terminó en un álbum”, contó Pujó.

Con su banda anterior, la cantante consiguió algunas buenas noticias, como alcanzar la semifinal del concurso "Camino a Abbey Road" y algunos recitales con una buena convocatoria.

El viaje solista de Amanda comenzó con una canción, “Abrázame”, que fue un tema que la artista compuso hace unos 4 años. “Lo tocaba con mi formación anterior, pero nunca lo produje ni lo grabé, y yo quería materializarlo. Entonces fue que hablé con Luciano para empezar a trabajar de manera más concreta y salió este sencillo. Fue ahí donde nos conocimos musicalmente hablando y pegamos mucha química en ese sentido; tenemos gustos similares y lenguajes que se conectan, yo creo que fue el inicio de esta relación de productor y compositora”, relató.

Y así, mientras un tema llevaba a otro, los amigos que convenientemente son vecinos, terminaron el álbum en 2020, mientras la pandemia no dejaba hacer otra cosa que producir. “Poco a poco se fue conformando esto que para mí es una identidad de eso que hicimos juntos, porque son mis canciones, pero que están atravesadas por su impronta", aclaró Pujó.

Amanda presentó además su nuevo single “No hay santos” con un videoclip dirigido por la realizadora Abril Cicala. “Fue todo muy rápido, armamos la propuesta y filmamos el video el 26 de junio y salió el 23 de julio. Abril es una amiga y esta es la primera vez que dirige. Le mostré el tema, le gustó mucho y me dijo que tenía ganas de hacerlo y después lo pensamos en reuniones por Zoom, charlamos sobre el concepto de lo que para mí significa esta canción”, expresó la cantante.

Sin expectativas de lo que vendrá, la artista confesó que este disco lo creó “solo por el puro placer de hacerlo''. "Por supuesto, mucho tuvo que ver el hecho de ver concretadas las canciones, de darle materialidad y una vez que salió, me dio mucha alegría. Obviamente tengo ganas de hacer una presentación en vivo. Además, hace casi dos años que no hago un show, pero por ahora estamos esperando a ver cómo se descifra el escenario nacional y, en términos de show, los formatos posibles. La verdad que me gustaría hacer una presentación de acá a fin de año. Empezaríamos en Capital Federal, pero me encantaría salir de gira por otras provincias, eso sería hermoso porque nunca lo hice, es uno de mis sueños, así que vamos a ver cómo se presta el mundo”.