Leo García visita la provincia con un concierto primaveral

A los cincuenta años, Leo García se dio cuenta de que la popularidad que tanto deseó en su larga carrera llegaría si le ofrecía a su público un repertorio compuesto por clásicas canciones de grandes artistas del rock y la cumbia, mezcladas con sus composiciones propias. Con eso, el cantante se propone armar un show íntegro y divertido que hoy mostrará en San Luis.

Inspirado por sus grandes influencias musicales, que pasan tanto por Gustavo Cerati, quien lo apoyó en sus primeros pasos, como por Gilda, la diosa de las canciones populares, Leo intuyó que la gente necesita divertirse luego de la incertidumbre que trajo la pandemia, y propone un concierto primaveral para esta noche. “El que quiera bailar al lado de su silla podrá hacerlo, no hay nada más lindo que un público receptivo y alegre”, expresó sobre sus expectativas en San Luis.

García llegará con su guitarra, sin demasiadas estructuras ni sonidos novedosos. “Me describo como un trovador que expresa sus sentimientos en las canciones que lo acompañaron durante toda su vida”, agregó Leo, quien desea convertirse en “un artista 'hitero', empático y popular”.

Luego de vivir un episodio desdichado hace pocas semanas, cuando fue golpeado por una patota y sufrió un ataque que calificó de homofóbico, García se volcó de lleno a la espiritualidad y la gratitud. El video se replicó en varios portales de noticias pero él decidió borrarlo de sus redes sociales. “Siempre me mostré tal cual soy y este hecho me llevó a compartirlo con mis seguidores en primera instancia porque son los que ven día a día mi costado más humano. Ahora estoy más tranquilo y vivo feliz porque a pesar de los golpes, agradezco tener un apoyo constante de la gente que me quiere”, explicó.

La de hoy será la segunda visita a San Luis que García realiza por su profesión. De aquella primera vez, en un bar de Potrero de los Funes, Leo recuerda al grupo humano que lo acompañó. “En mi memoria quedó el apoyo de los puntanos cuando tuve que trasladar mi show a un espacio cerrado y pequeño por las inclemencias climáticas. Sin reproches, cantaron cada canción que les propuse y me llevé sus sonrisas marcadas en mi corazón”.

El artista de la ceja cortada adelantó que en esta fecha cantará aquellas canciones claves que marcaron su carrera. No faltará en su lista “Reírme más”, “Morrisey” o la legendaria “Isla del sol”. “Sé que tengo seguidores que esperan que me explaye en temas más íntimos que viven escondidos en mis discos más personales. Estoy dispuesto a darles musicalmente lo que me pidan”, agregó.

Leo siente que está en el momento más profesional de su carrera, con canciones que la pandemia lo ayudó a dejar aceitadas y por las que pudo abrirse a nuevos sonidos e influencias. “Me di el gusto de cantar piezas que creía imposibles a prueba y error. Viví cada momento del aislamiento como un aprendizaje”, concluyó.