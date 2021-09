Imputado por abuso dijo que lo acusan por celos

M.A.B. fue denunciado hace casi dos años, en noviembre de 2019, por abusar de I., la hija de quien era su pareja en aquel entonces. A lo largo de este tiempo, el juez de Instrucción Penal 2 de Villa Mercedes, Leandro Estrada, investigó lo denunciado por el padre de la víctima. Y las pruebas que produjo, fundamentalmente lo que la nena y uno de sus hermanitos declararon en Cámara Gesell, no hicieron más que complicar a M.A.B. Por eso, esta semana el hombre fue detenido e imputado por "Abuso sexual gravemente ultrajante doblemente agravado por ser guardador y ser un hecho cometido contra un menor de 18 años, aprovechando la situación de convivencia preexistente". Cuando lo indagaron, él se defendió. Negó los ultrajes y dijo que todo fue una invención del papá de la niña porque le tenía celos.

El joven de 24 años contó que con S., la madre de I., tuvo una relación que duró apenas dos meses y que después no supo nada más de ella. Aseguró que sobre los hijos de la mujer tampoco supo nada más porque "supuestamente el padre se los había quitado", y refirió que entre S. y su expareja siempre había conflictos.

Dijo que, aunque nunca conoció al ex de la mujer, sabía que el hombre tenía celos de él. "Tenía celos solo de mí, no de otros chicos con los que había salido ella (en referencia a S.)", aseveró.

Aclaró, además, que jamás convivió con la madre de la víctima. Contó que mientras duró la relación, él iba a visitarla a la casa de su hermana, en Suipacha extremo sur, y que a veces la mujer se quedaba a dormir en su vivienda.

Remarcó que cuando se frecuentaba con S. no se relacionó con los hijos de ella, y que lo único que sabía era que la mujer tenía tres chiquitos, pero no sabía ni sus edades ni tampoco si iban al jardín porque su madre nunca le hablaba de ellos. "Yo no era el padre, así que no tenía por qué tener vínculo con ellos", expresó.

"Sé que tenía una nena y dos varones. El mayor debe haber tenido 10 años, después venía la nena, que ni idea qué edad tenía, y el más chico de todos era el otro nene", comentó sobre los pequeños, de los que dijo no recordar ni los nombres.

Afirmó primero que a los niños solo los veía de lejos, pero después admitió que iban a comer a su domicilio. "Yo iba y compartía con los chicos. Ellos también iban a mi casa, compartían comidas pero nunca se quedaron a dormir, porque yo vivía solo y tenía una pieza nomás", agregó.

Respecto a su relación con S., primero señaló que hacía como tres o cuatro meses que no la veía, pero al final de su declaración aseguró que hacía años que no se la cruzaba. "Sé que ella está en pareja con otra persona, pero no sé dónde vive ni tampoco si tiene contacto con sus hijos", contó.

Una vez que terminó de declarar, su defensor, Daniel Cuesta, solicitó una prórroga de la detención de ocho días. Eso le da tiempo al juez instructor hasta el viernes que viene para resolver si procesa a M.A.B. por abusar de la nena, que ahora tiene 11 años.

Según confió una fuente judicial, I. relató en Cámara Gesell aquello que su padre había denunciado. Es decir que el imputado, el exnovio de su madre, la había manoseado "ahí abajo" —indicó la zona íntima— mientras le decía "mi amor".