Más de 6.000 millones de vacunas aplicadas

De acuerdo a datos oficiales 6.000 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19, ya se han aplicado en todo el mundo, pero esto se da en un contexto de desigualdad y en el que los Estados Unidos juega fuertemente a favor de sus farmacéuticas y laboratorios.

Mientras que unos 15 países ya administran terceras dosis (a pesar de que los estudios científicos no aseguran una inmunización que justifique esas terceras dosis), la vacunación no despega en los países pobres, en particular en África, señalaron distintos medios informativos internacionales.

En observación de ese panorama, en Estados Unidos tienen previsto donar otros 500 millones de vacunas contra la COVID-19 fabricadas por Pfizer y BioNTech a países de todo el mundo.

De esa manera, Washington elevará el total que el país compartirá, a más de 1.000 millones de dosis, según una fuente familiarizada con los planes.

El presidente Joe Biden encabezó una cumbre virtual sobre coronavirus en la que además de su anuncio, quedó claro que luego de la inacción de Trump frente a la pandemia, la primera economía del planeta decidió en su nueva administración recuperar el terreno perdido y a la vez gestar nuevos y millonarios ingresos por la producción y distribución de vacunas.

La inmunización mundial progresó a un ritmo constante en los últimos tres meses. El hito de 6.000 millones de dosis inyectadas fue logrado tras 29 días, luego de que 4.000 y 5.000 millones de dosis inyectadas, ocurrieran en 30 y 26 días, respectivamente.

Cuando comenzaron las primeras campañas de vacunación, 1.000 millones de dosis llegaron en unos 140 días, dice la estadística que publicó el sitio France24.com.

En Estados Unidos aspiran a que la comunidad internacional fije el objetivo del 70% de personas totalmente inmunizadas en cada país dentro de un año.

Ese umbral aún no se alcanzó precisamente en los Estados Unidos, donde menos del 55% de la población está totalmente vacunada. Lo superaron varios países de la Unión Europea, como Francia, España o Italia.

Con 2.180 millones de inyecciones, China concentra casi cuatro de cada diez dosis administradas en el mundo. India le sigue con 826,5 millones. Estados Unidos, con 386,8 millones, completa el podio en valor absoluto.

Pero en comparación con la población, y entre los países de más de un millón de habitantes, los Emiratos Árabes Unidos son los campeones de la vacunación. Allí administraron 198 dosis por cada 100 habitantes y más del 81% de su población está completamente vacunada, siempre según las estadísticas.

Los 6.000 millones de vacunas son una cifra impactante y esperanzadora. Resta corregir la desigualdad.