San Luis quedó en lo alto del torneo juvenil

San Luis dejó nuevamente su sello en una competencia internacional juvenil de pádel, al conseguir tres medallas doradas en el Open por parejas que se jugó en la ciudad mexicana de Torreón. La tomense Pía Gostelli y la quinense Francesca Floriani se consagraron campeonas en la categoría Sub 14 de damas, mientras que los villamercedinos Valentino Libaak y Juan Pablo Andrada se adjudicaron el título en las categorías Sub 16 y Sub 18, respectivamente.

El campeonato en suelo azteca, se disputó en paralelo con la decimotercera edición del Mundial de Menores y dejó un balance más que positivo para el semillero de pádel sanluiseño, que revalidó el buen trabajo que viene desarrollando en los últimos años, al ganar las tres finales que alcanzaron en la modalidad de Open.

Todas las definiciones fueron 100% argentinas. Entre las damas, Pía y Francesca derrotaron a la pareja compuesta por Lourdes Flores y Fiorella Propato por 6-1 y 7-6.

En tanto, Valentino y su compañero Juan Rubini se quedaron con el oro al vencer por 6-1 y 6-3 a Mateo Rivero y Agustín Gallardo.

Con esta consagración, el villamercedino logró su segunda conquista en un Open Mundial, tras haber sido protagonista y ganado en 2017 la competencia que se llevó a cabo en Málaga, España.

En aquella oportunidad, junto a Ramiro Valenzuela, Valentino ganó la final de la categoría Sub 12 ante los españoles Guillermo Collado y Raúl Peralta, por 7-6 y 6-3.

Por último, Juampi y el misionero Facundo López se impusieron en un partido no apto para cardíacos a la pareja número 1 de Argentina, integrada por Nicolás Zurita y Alex Chozas, por 6-3, 4-6 y 7-6.

Dueño de un futuro enorme, Andrada confirmó que vive su mejor temporada como jugador de pádel, al ganar el segundo título internacional en este 2021.

Juan Pablo llegó a Torreón como campeón Panamericano de mayores, dado que a fines de agosto conformó el seleccionado argentino que ganó el oro en el torneo con sede en Tijuana, México, luego de vencer en la final a Uruguay.