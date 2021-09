La lectura convirtió a Gianfranco en el voluntario más chico de una biblioteca

La pasión y el amor por los libros llevaron a Gianfranco Cozzo Garibaldi, un niño de 12 años, a convertirse en el voluntario más chico de la biblioteca popular “Antonio Esteban Agüero”. Desde pequeño asiste al taller de Literatura Infantil y Juvenil “Colorín Colorado” y hace unos meses, cuando reabrió la institución, se reincorporó y colabora para que el espacio se mantenga de pie y más gente pase por el lugar.

“Empecé a los 4 años y estuve hasta los 7, más o menos. Por la cuarentena había perdido un poco las ganas de leer y mi mamá me dijo que me habían invitado a volver, así que acepté porque sentí que eso me iba a ayudar a retomar mi pasión por los libros. Desde hace unas semanas volví a participar de las charlas y hago los trabajos de bibliotecario”, contó Gianfranco.

Su primer contacto fue con los cuentos y los distintos personajes de las historias clásicas lo fueron cautivando para sumergirse en párrafos cada vez más extensos. Hoy sus textos favoritos son los de terror, pero todos los géneros le interesan.

“También fui a un taller de arte en ese tiempo y hacía algunas manualidades que tengo guardadas de recuerdo. En este mundo descubrí muchas cosas y pude conseguir varios amigos nuevos que comparten el mismo gusto y eso está buenísimo”, mencionó.

Las tareas que hace actualmente los miércoles por la tarde consisten en organizar los escritos para chicos y chicas de su edad, y en ayudar a una de las talleristas que trabaja en la biblioteca. “Si alguien necesita llevarse alguno, yo lo anoto en la computadora sin problemas”, dijo.

Su mamá, Romina Garibaldi, destacó que la iniciativa de su hijo la llena de orgullo. Cada vez que puede, junto a su papá, le compran libros, ya sea para “devorarlos” al aire libre o en su habitación, y para que los vaya sumando a su colección, porque la lectura es uno de sus pasatiempos favoritos.

“Preferimos invertir en cuentos antes que en otra cosa. Le dimos esta herramienta que puede abrirle la cabeza para que tenga otra mirada de la sociedad y del mundo en general, y para que cuando él sea más grande pueda desempeñarse en todos los aspectos. Siempre se sintió muy cómodo en ese lugar y es un poco mimado”, añadió entre risas.

Lucero Gómez Cruz, una de las integrantes de la comisión directiva de la biblioteca popular, destacó que es “muy emocionante” contar con la presencia del pequeño y ver las ganas que tiene de brindar su ayuda.

“Uno construye el camino del lector y en este caso él salió leyendo las obras completas de Julio Verne, y pensamos que ahí se cortaba el vínculo. Pero seguimos en contacto y cuando abrimos lo invitamos, así que quedamos encantados y es muy enriquecedor saber que este espacio se sigue nutriendo de nuevas generaciones que aman los libros, porque es difícil encontrar personas así”, indicó.

Gianfranco se lleva a su casa 3 o 4 títulos por semana, y siempre incentiva a sus amigos y compañeros del colegio a que lean a pesar de que la “fiaca” les gane.

“Por ahí algunos piensan que es aburrido leer o ven un texto que es largo, y lo abandonan porque prefieren estar con el teléfono. Así que yo invito seguido a mis maestros y mis grupos para que puedan visitar la biblioteca. En algún momento me gustaría poder dictar alguna clase”. Para este amor no hay límites.