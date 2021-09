El trinquete del GEPU volvió a latir junto a los hermanos Villegas

El trinquete del club Gimnasia y Esgrima Pedernera Unidos volvió a latir como en los viejos tiempos de la mano y habilidad de los Villegas. El organizador de la jornada fue Alfredo.

"El GEPU volvió a revivir. Entre los socios y con mucho esfuerzo se trabaja incansablemente para que vuelva a ser lo que fue en su momento. De mi parte le pongo dedicación, solo sigo el camino que me dejaron los más grandes. El mensaje que me enseñaron es ayudar al club como lo hicieron Omar Uría, Mario Estévez, Mauricio Daract, Eduardo Villegas y Rodolfo Fagez, entre otros", detalló el "Puli", quien además contó: "Siempre les pido a mis amigos y a los socios que trabajemos en conjunto para darle una caricia al club, que se lo merece. GEPU me vio nacer, me crié en esta institución y siempre estaré para ayudar o para levantarlo. Me emocioné mucho anoche (por el miércoles), al reinagurar la cancha con un partido de damas, niños, veteranos, un partido de segunda, y culminar la actividad deportiva con un partido de Primera".

El trinquete lució como en sus épocas más bellas. "Soy muy agradecido a todos los que colaboran, al Gobierno de nuestra provincia a través del Programa Deportes y a todos los amigos pelotaris", cerró "Puli".

En la categoría damas, Vicky Babuti y Caty Puertas se impusieron 12 a 2 ante Angie Collado y Betty Herrera.

La Copa Hermandad quedó para Federico y Lucas Olmedo, quienes vencieron a Ignacio y Lautaro Sosa en un reñido 20 a 18.

En el triangular de veteranos los ganadores fueron Pablo Uría y Guillermo Alasia.

Los niños Emilia Pelegrini, Tiago Gómez, Benjamín Rodríguez y Emiliano Pascual realizaron una exhibición. En segunda, Juan Villegas y José María derrotaron a Andrés Villegas y Fernando Lencioni.

En Primera, Juan Villegas y Alfredo Villegas vencieron a Andrés Villegas, Mariano Gómez y Jorge Villegas 26 a 24.