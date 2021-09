Un San Luis en blanco y negro

Buscando un giro a la solemnidad característica de los informes periodísticos sobre los aniversarios de San Luis, nos dispusimos, junto con Marina Balbo y Florencia Espinosa, de la sección Multimedia, a recabar todo tipo de información sobre nuestra provincia (desde el absurdo a lo más fáctico), para la realización de un video para publicar en las redes de El Diario de la República. Mi tarea era la de investigar cuestiones históricas en relación a los medios de comunicación, como averiguar cuándo fue la primera transmisión radiofónica o la primera publicación periodística.

Hace un tiempo, con mucho asombro, en los libros de Jesús Liberato Tobares descubrí una serie de menciones a fotógrafos de los que desconocía su existencia. Y aunque el paso de Christiano Junior no es mencionado en los libros del historiador, gracias a él caí en la cuenta de que el arte fotográfico en nuestra provincia había nacido mucho antes de la llegada de José La Vía y que existía la posibilidad de que alguien haya retratado la ciudad y el registro aún se conservara.

Para ser gráfico (deformación profesional que debo buscar a toda costa): la primera foto de La Vía data del primer lustro del 1900 y retrata la construcción de uno de los campanarios de la iglesia Catedral. En los libros de Tobares se menciona a varios profesionales (incluso una mujer) que habrían realizado su tarea algunos años antes.

De hecho, la estadía en San Luis de José Christiano de Freitas Henriques Junior, portugués radicado en Buenos Aires y trotamundo de la fotografía, habría confluido a finales de 1881. Ese año registró la toma más antigua de la capital puntana que se conoce hasta el momento y que fue exhibida por primera vez hace unas pocas semanas en el video que El Diario hizo por el aniversario de la fundación de la ciudad.

Es una soberbia imagen, posiblemente capturada desde una de las ventanas del Colegio Nacional hacia el Paseo de las Flores, hoy plaza Pringles, en la que pueden verse las construcciones y la precaria urbanización de aquel entonces en uno de los puntos centrales de la capital, decorado de fondo por las curvaturas de las sierras.

Consulté a “Chelco” Rezzano, miembro de la fototeca de la Universidad Nacional de San Luis, sobre la existencia de esa imagen y me reveló (valga el término, si viene de un fotógrafo) que efectivamente el portugués había hecho alguna toma en su paso por San Luis en el siglo XIX. Pero lamentablemente, la foto no apareció.

Sin desanimarme, me dediqué a rastrear la foto y principalmente a conocer más a su autor, de quien no tenía nada de información. Aunque me aferraba al dato que me había dado “Chelco”, con la certeza de que, tarde o temprano, la obra llegaría a mis manos.

Amparado en esa seguridad, conversé con colegas de Mendoza, de San Juan y de San Luis. Algunos habían escuchado nombrar a Christiano, pero no había casi información en concreto.

Con el reloj jugando en contra, como suele pasar en las búsquedas periodísticas, descubrí que el registro fotográfico del paso del reportero por San Luis había sido plasmado en un libro. Lo próximo que supe fue que el libro tenía nombre, muy acorde con los años en que fueron sacadas las fotos. Se llama “Un país en transición” y había sido publicado hace años por una editorial que (dato que apagó un poco la llama que se había encendido) había fundido por falta de fondos. No habría reediciones, pensé.

Las consultas en varias bibliotecas y librerías del país no dieron resultados. Otra esperanza emergió en un llamado a la biblioteca de la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, pero se diluyó en la misma respuesta de una empleada: “Tenemos el libro, pero está prestado para una investigación”. Cuando pregunté quién lo tenía —porque a esa altura solo precisaba corroborar si efectivamente la foto se encontraba en el libro— me dijeron que no podían darme esa información.

Es sabido que muchos de los nudos de cualquier actividad se desatan con un poco de suerte. La búsqueda en la que me embarqué tuvo mucho de eso: a través del diálogo con una página de compra y venta, me puse en contacto con Valeria, la dueña de Gauderio Libros, en Buenos Aires. Le expliqué mis intenciones, le dije que necesitaba comprar el libro, pero antes tenía que ver si la foto estaba en sus páginas.

Valeria entendió todo. Tomó su celular, le sacó una foto a la imagen de Christiano y me la envió por WhatsApp. Lo tengo que confesar: mis ojos se llenaron de lágrimas, algo que no sucede con frecuencia, pero que estaba sostenido en un momento trascendente. Estaba ante, quizás, el registro fotográfico más antiguo de la provincia.

“No hace falta que me compres el libro, me encanta lo que estás haciendo, porque eso es hacer Patria”, me dijo Valeria. Obviamente, El Diario adquirió el libro. Ojalá muchos más ejemplares lleguen a la provincia para poblar todas las bibliotecas posibles