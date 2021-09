El Gobierno solucionará las fallas del edificio de la ex Escuela N° 38

Los problemas llueven en el edificio de la Escuela N° 176 "Maestra Nélida Esther Pérez de Ferrer", más conocida como la ex N° 38. Por eso, el Gobierno de la Provincia invertirá más de 45 millones de pesos para realizar una refacción completa del establecimiento y terminar con los inconvenientes que preocupaban a los alumnos, sus tutores, los docentes y los directivos.

Eso fue lo que anunció ayer el ministro de Educación, Andrés Dermechkoff, quien llegó hasta el barrio Las Mirandas de Villa Mercedes para mostrarle el expediente en el que trabajan hace meses a un grupo de padres que se habían congregado en la puerta del colegio para reclamar mejoras.

“Vine a hablar con el director Carlos Torres, porque nos sorprendió un comunicado que supuestamente salió de autoconvocados que decía que el ministerio estaba ausente y que invitaban al Gobernador a recorrer el estado de la escuela. Creo que hubo un malentendido y por eso vine para explicarles que alguien les ha mentido”, sostuvo el responsable de la cartera.

Es que, contó, él y su equipo visitaron el establecimiento en marzo para hacer un relevamiento de las fallas en la infraestructura, que les permitió luego comenzar el proceso administrativo para licitar un plan de reformas.

“Estaban en conocimiento de que se estaba tramitando el expediente y les habíamos contado qué pensábamos realizar. Pero esto lleva tiempo, tienen que trabajar ingenieros y arquitectos hasta poder hacer el llamado. De todos modos, nos habíamos comprometido y en una o dos semanas seguramente ya saldrá la licitación”, anticipó.

Desde hace varios años que las condiciones edilicias de la institución no son las mejores, pero el enojo de los padres se había recrudecido a finales de la semana pasada, cuando las fuertes lluvias que cayeron en la ciudad dejaron en evidencia las roturas del techo y el agua se infiltró en el interior. Además, según sostuvieron los tutores, esa misma humedad generaba electrificaciones en las paredes que ponían en riesgo a sus hijos y al personal.

Por eso, si bien los niños continúan con las clases presenciales, hay algunos sectores de galerías y aulas que están en desuso para preservar su seguridad, al igual que el salón de actos.

Dermechkoff dijo que estaban al tanto de todas las dificultades que enfrenta el centro educativo, y que por eso prepararon una inversión grande, que será superior a la del resto de escuelas que están en obra en Villa Mercedes.

El proyecto incluye todo tipo de arreglos, pero principalmente apunta a cambiar los cielorrasos y terminar con las filtraciones en toda la estructura. Además, renovarán las instalaciones eléctricas y revisarán las conexiones de gas para adecuarlas a las normativas que exigen las entidades nacionales.

"Incluso, la casita del excuidador se va a transformar en una biblioteca. Mientras que el sector del nivel inicial se va a ampliar en 170 metros, por lo que va a quedar como corresponde", adelantó.

El ministro de Educación se quedó varios minutos en la entrada de la calle Doctor Mestre y Marconi dialogando con docentes y el grupo de alrededor de quince padres que reclamaban. "Queremos dejar en claro que el Gobierno está presente, porque siempre nos hemos caracterizado por hacer más que decir y no nos dejamos llevar por politiquerías ni mentiras. Vine a explicar de qué se trata la obra porque la escuela realmente lo necesita. No queremos que haya grieta, esto no tiene ningún sentido político, solo queremos pensar en la comunidad y en los alumnos", expresó.

