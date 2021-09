El blue marcó un nuevo récord en el año y recalentó el mercado

En una jornada con nuevas ventas del Banco Central, el dólar blue dio hoy otro salto y llegó a los $187 para la venta, por lo que tocó un nuevo máximo histórico en el año y la brecha cambiaria alcanzó el 90% en la cuenta regresiva para las elecciones primarias​.

Se trata de un aumento de $3,50 con relación al día anterior, cuando el billete paralelo también había operado al alza. De ese modo, en dos jornadas, el tipo de cambio acumuló un aumento de $5 frente a una creciente demanda en el circuito financiero informal.

Si bien tocó un récord para el año, todavía se mantiene lejos de los $195 a los que llegó en octubre del año pasado, en plena crisis cambiaria.

En el segmento mayorista, el dólar sumó dos centavos y se ubicó en $98,01.

Tras los últimos movimientos, la brecha con el blue se disparó y llegó a 90,7%. A su vez, quedó a un paso de regresar al pico de 91% que había registrado en julio.

Ante la sostenida presión para dolarizar carteras, el Banco Central renovó sus intervenciones y vendió U$S 90 millones para contener al tipo de cambio.

En la jornada anterior, la autoridad monetaria se había desprendido de otros U$S 90 millones, y ya lleva vendidos en torno a U$S 400 millones en seis días hábiles de septiembre y alrededor de U$S 800 millones en las últimas dos semanas.

En tanto, el dólar minorista fue ofrecido a un promedio de $97,218 para la punta compradora y a $103,527 para la vendedora, según datos publicados por el Banco Central.

Sin embargo, si se toman en cuenta los recargos e impuestos correspondientes, se percibe una consolidación por encima de los $170, dado que llegó a $170,81.

NA/LE