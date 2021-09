"Monster", el nuevo videoclip de las hermanas Guilera

Como las "Hulk" del trap, las hermanas Lucila y Tiziana Guilera se transforman en “monsters” —monstruos en inglés— de la música al momento de expresar sus rimas. Su Batimóvil es un salvaje todo terreno rojo y negro, que combina a la perfección con sus actitudes y atuendos.

Con las identidades no tan secretas de “Lúcida”, para Lucila, y "TG", para Tiziana, recorren San Luis en busca de despertar a los puntanos y transformarlos en monstruos también. La forma de lograrlo es mostrando sus talentos ocultos.

Normalmente nos inspiramos en la cotidianeidad, en sentimientos y en las cosas que vivimos". Tiziana "TG" Guilera, trapera y compositora.

Hace cuatro días las hermanas estrenaron su nuevo sencillo “Monster” con un videoclip que subieron al canal de YouTube llamado “Lucila Guilera”. El material nació en una tarde de improvisación. Agarraron el todo terreno, se dirigieron al dique Cruz de Piedra y, en una calle desierta, su padre, Sebastián Guilera, y el novio de Lucila, Rafael Berruezo, comenzaron a filmarlas con solo una cámara profesional y un celular.

“Nuestros amigos de ‘Energy films’ hicieron magia con las escenas. Les agregaron el toque futurista y ‘new’ que necesitábamos para llamar la atención de la gente”, contó "TG", la menor del grupo, que tiene 19 años. Su hermana tiene 24.

Al igual que en los temas que compone, la joven combina inglés y castellano en su oratoria. “Inside they have a freak like me” —”Tienen un monstruo dentro, como yo”— es una de las frases que destaca la trapera como el corazón de “Monster”.

“Ese poder artístico y musical lo tenemos todos adentro, solo hay que sacarlo y ser conscientes de que siempre hay algo para dar”, profundizó Tiziana.

Las jóvenes comenzaron a rapear durante la cuarentena. En el período de encierro compusieron su primera canción, llamada “Mi ken”. Desde ese momento adoptaron una filosofía para crear sus letras. Cada una escribe por separado y luego, con mucho ingenio y pasión, se encargan de que ambas partes cobren sentido en una misma melodía.

En otro aspecto en el que deben ponerse de acuerdo es en el beat, el conjunto de compases principales que consisten en una suerte de tutor del tema. Tiziana desarrolló: “Normalmente escuchamos una canción que nos gusta, un sonido o algún retumbe y se lo pasamos al productor para que él haga zarpado beat. Lo producimos desde cero, eso es lo bueno de hacerlos así, porque son completamente originales”.

Lucila estudia el Profesorado en Geografía, mientras que Tiziana, Ciencias Biológicas. Sin embargo, las hermanas tienen un sueño mayor, que es vivir de su música.

“Ojalá que se cumpla, pero además de eso somos dos hermanas en la movida del trap que mostramos nuestro arte libremente. Queremos que otras mujeres nos escuchen, les llegue lo que hacemos y que se incentiven a hacer lo que les guste”, finalizó la joven.

El futuro de las traperas es incierto, pero lo que es seguro es que ambas trabajan arduamente para lograr sus objetivos.

A menos de una semana de lanzado su sencillo, ya trabajan en tres temas nuevos al mismo tiempo. “En la nube” es el único que, por el momento, ya tiene nombre.

