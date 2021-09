"Soy un privilegiado de poder defender los colores de Argentina"

Parece que “desafío” es el segundo nombre de Tomás Moyano. En su primera experiencia en el Mundial junior de ciclismo en pista en Egipto fue quinto. Los mejores exponentes del planeta estuvieron en El Cairo, y entre los mejores llegó este sanluiseño de 18 años, que a pesar de tener fiebre el día anterior a la carrera, se las ingenió para dar pelea.

"El balance que hago es que soy un privilegiado por poder defender los colores de Argentina en una competencia tan importante como el Mundial. Tuve mi primer roce internacional con gente muy fuerte, en el que aprendí y me sentí muy feliz de estar allí", comenzó diciendo Tomás, quien mañana estará nuevamente en casa para recibir más de cerca el afecto de su gente.

La convocatoria le llegó tres días antes de la gran cita, pero como sabía que tenía muchas chances de estar, preparó esta competencia con antelación. "Mi idea era correr Scratch y Ómnium, pero otro chico de la Selección estuvo corriendo la Scratch", aseguró.

Del otro lado del teléfono se puede escuchar la euforia en su voz. La adrenalina sigue a flor de piel, si bien ya pasaron unos días del gran logro. El momento fue tan especial que lo cuenta una y otra vez y quiere revivir esa gran jornada. No es para menos. No todos los días se logra un quinto lugar en un Mundial.

"Cuando logré la quinta ubicación, la sensación que tuve fue algo increíble. Y pude sacarme mucha bronca de encima: estuve dos años sin poder viajar a cumplir mis sueños. Me llamaron dos equipos de Europa (España y Francia). No lo voy a negar: me costó superar el no poder ir, pero hoy puedo decir que estoy entre los cinco mejores ciclistas del mundo", sentenció.

En la previa venía con buenos registros. Si bien es cierto que el parate por la pandemia le jugó una mala pasada, también es verdad que los tiempos lo avalaban. Pero había que confirmarlo en la pista y en un Mundial.

"No esperaba este resultado. Sabía que tenía buenos resultados en Argentina, pero salir y estar quinto en un Mundial es algo grandioso para mí. Un día antes estuve con fiebre y muy mal en cama", acotó.

En la prueba siempre se sintió bien. Desde el comienzo de la competencia peleó por los lugares de privilegio. Fue protagonista y siempre estuvo en los puestos de punta. Demostró que tiene pasta y que está a la altura de los mejores del mundo. No es casualidad que en su primera experiencia fuera protagonista. El año pasado, cuando debutó en junior, logró el título argentino de crono en Formosa. Es cierto que hay una gran diferencia entre un Argentino y una cita mundialista, pero lo que queda claro es que a este pibe no le queda grande nada. Tiene pasta de campeón y un enorme potencial.

Sus próximos objetivos son los Juegos Binacionales y hacer una buena temporada de ruta. Eso es lo más inmediato; después irá paso a paso para no saltear etapas y hacer bien las cosas para seguir progresando.

"No quiero dejar de agradecer a todos los que me apoyaron y ayudaron para que me pueda mostrar en un Mundial, incluso a cumplir mis sueños. Quiero agradecer al Programa Deportes que me brindó un apoyo increíble de la mano de Cintia Ramirez. Estoy muy feliz de poder llevarles un quinto puesto por todo el esfuerzo que están haciendo por el ciclismo puntano, eso demuestra nuestro compromiso con el deporte. Y que tenemos muchas ganas de seguir aprendiendo y mejorando", cerró Tomás.

