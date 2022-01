A la espera de la reactivación

P or fuera de las opciones que dará el streaming este año, la conducta de sacar una entrada, ir al cine, comprar algún pochoclo, acomodarse en la butaca y dejarse llevar por una historia será un placer que seguirá vigente, ojalá que por muchos años. Algunos de los estrenos que se esperan para este incipiente 2022 prometen atraer al público que todavía está temeroso de ir a las salas.

Si no pasa nada extraordinario con la pandemia y tal como se espera sus últimos coletazos estén cerca, es probable que a finales de este año los balances indiquen una nueva reactivación en los cines. No será difícil luego de un 2020 con actividad nula y un 2021 que tuvo que luchar con restricciones, aforos reducidos y otras medidas sanitarias más el resguardo de las productoras de no mostrar todas sus cartas en un período marcado por la incertidumbre.

Recién sobre final de año esa tendencia se revirtió y, a tres semanas del brindis, se estrenó “Spiderman: Sin camino a casa” (que terminó por ser la película más vista del año) y “Matrix: Revoluciones”. Las otras producciones destacadas del pasado 2021 fueron "Venom: Carnage liberado", "Rápidos y furiosos 9", "Eternals", "Encanto" y "Black Widow".

Según la página web de Cinemacenter, en San Luis la primera mitad de año tendrá variedad, color, musicales, acción, terror (el género preferido de los puntanos), policiales y algunas superproducciones esperadas. De inicio nomás se destacan la segunda parte de “Ven y canta” (que se estrenó esta semana) y “Belle”, una muy recomendable animación del japonés Mamuro Hosoda que arribará este mes.

El universo Marvel también tendrá participación en las salas puntanas. Posiblemente el puntapié inicial lo dé “Morbius”, con Jared Leto en el papel de un médico conflictuado que se propone salvar a personas con su misma enfermedad. Para el 6 de mayo se aguarda la secuela de Doctor Strange —visto en la nueva “Spiderman…”—, titulada "In the multiverse of madness"; y dos meses después se producirá el regreso de Thor y su cuarta entrega, "Love and thunder", en la que estarán Natalie Portman y Christian Bale.

En noviembre habrá una sorpresa, ya que el director y guionista de “Pantera negra”, Ryan Coogler, retomará sus roles con la secuela de la película de 2018, sin su protagonista, Chadwick Boseman, fallecido hace un año y medio.

Posiblemente ninguna de esas películas consiga el éxito de “Batman 2022”, el regreso del héroe, protagonizado por Robert Pattinson, con una historia en Ciudad Gótica de la que poco se sabe está programado para inicios de marzo. Por fuera del universo de superhéroes, una de las películas más anunciadas del año es “Top Gun: Maverick”, con Tom Cruise 30 años después de la primera parte. Sobre finales de año, como si fuera poco, el actor retornará con la séptima entrega de “Misión imposible”.

Una de las posibles menciones del 2022 quizá sea “el año de los spinoffs animados”. Los minions en “El origen de Gru”; Lightyear, con una película con su nombre, en la que habrá otros personajes de “Toy story”; y el Gato con Botas de “Shrek” con “El último deseo” son algunos de los protagonistas que extenderán la vida de sus producciones originales.

Otro clásico que retornará su proyección es “Jurassic Park”, que con “Dominion” podría, aunque nunca se sabe, dar por cerrada una de las aventuras más fascinantes de la historia del cine. Por ahora, la única certeza es que con el filme se termina la trilogía de regreso.

Habrá más, por supuesto, como la cuarta de John Wick, las segundas de “Sonic”, “Aquaman” y “Avatar”; la prometedora “Ambulancia”, de Michael Bay; “Muerte en el Nilo”, que retoma las aventuras del detective Hércules Poirot en la dirección y actuación de Kenneth Branagh, quien podría ir por el Óscar por “Belfast”, que se estrenará en marzo.