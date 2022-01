Gaspar Om llega a las sierras puntanas con sus canciones de reggae

Verano, montañas y visitar a un amigo querido fueron las tres excusas totalmente válidas que necesitó Gaspar Om para emprender una minigira por algunas localidades de San Luis. Al recorrido lo llamó "X las Sierras Sound" y comprendió la ciudad de Estancia Grande, donde se presentará esta noche en Casa Suiza a las 22, con entrada libre y gratuita. También estará por la capital puntana, cuya cita es el 16 de enero en el Festival 420 en Comuna. Allí, el músico, cantante y productor musical presentará temas de su último disco solista, "Alta lucha", y una infinidad de sonidos como el reggae, el danzal y la música urbana con el mensaje del raggamuffin del barrio y los sabores latinoamericanos.

La relación de Gaspar Om con la música comenzó desde que tuvo “uso de razón”, expresó. Para él funcionaba como un juego, pero que poco a poco se fue transformando en algo real, tangible, algo que se convirtió en su estilo y modo de vida. “Es mi trabajo, ya sea cantando con mis proyectos o como productor musical, con muchos artistas en el estudio de grabación; la música me acompañó toda la vida. Es mi motor; a través de ella me encontré a mí mismo, me pude construir y salvar de los agentes externos que la vida me propuso. Fue un mecanismo de defensa y de expresión que hizo que yo sobreviviera en este mundo”, describió.

Para el multifacético artista, San Luis no es un sitio más donde tocar. La provincia significa un lugar de afectos, amigos y familia, que visita hace muchos años. “Acá siempre hay buena energía para mostrar mis trabajos y es un gusto para mí tocar en esta provincia. Además, acá vive un gran hermano y amigo de la vida, Federico López Conde, quien es líder del grupo Norte Libre y con quien hemos recorrido muchos lugares tocando juntos, primero con la agrupación Los Umbanda, en Buenos Aires, y después siempre colaborando uno con el otro en nuestros proyectos. Esa es otra de las cosas hermosas que hay de venir a tocar a San Luis y también la familia de mi compañera, lo que hace que me sienta como en casa”, manifestó.

El último trabajo de Gaspar Om lo llevó a meterse de lleno en su estudio de grabación y a convivir con varios músicos de gran trayectoria, quienes realizaron intervenciones especiales en diferentes canciones. Así pasaron por SuperLoop Los Auténticos Decadentes, Manu Chao, Luis Alfa de Resistencia Suburbana, Princesa y Pablo Molina, entre otros “titanes de la música”. “En YouTube pueden encontrar algunos episodios documentales que ilustran cómo fue el proceso de ese disco en el estudio de grabación”, contó.