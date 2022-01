La ola de calor extremo disparó la venta de ventiladores y aires

Desde que el termómetro marcó más de 35º, hubo días que la sensación térmica superó los 40º y eso provocó que los mercedinos inviertan en comprar artefactos que los ayuden a soportar la ola de calor. Por eso, los comerciantes de casas de electrodomésticos aseguraron que las ventas de aires acondicionados y ventiladores aumentaron considerablemente. Algunos se quedaron sin stock y otros tienen pocos productos para ofrecer a sus clientes, pero esperan recibir más la semana próxima.

Portátiles, split, de ventana, turbo, de pie o de techo son las opciones más buscadas. "Nosotros vendimos todo lo que teníamos, pero lo llamativo es que hasta nuestros proveedores se quedaron sin mercadería. En todo el comercio tengo un aire y tres ventiladores, es lo que me queda para ofrecer", explicó Walter González, uno de los trabajadores de la casa ubicada en la esquina de Junín y Balcarce.

25% más caro: a partir del 1º de enero del 2022 todos los productos de ventilación y refrigeración tuvieron ese incremento respecto del verano pasado.

Además, contó que la cantidad de ventas los sorprendió, ya que años anteriores no han sido tan repentinas. "Normalmente empiezan a fines de noviembre o diciembre, pero esta vez el último mes del 2021 fueron muy pocas y el furor es ahora. No vamos a recibir más porque la semana que viene cerramos por vacaciones, entonces veremos si es necesario cuando regresemos. Ahora no tiene sentido que queden en vidriera si no vamos a estar", reconoció.

La condición se repite en todos los locales del rubro. "Estamos pasando el verano gracias a estas compras. Es un enero muy movido, todo lo que tiene que ver con refrigeración de ambientes y también algunas piletas de lona son lo que más hemos vendido. Tenemos que recibir un camión con más mercadería, porque ya nos queda muy poco en el salón", sostuvo Javier Lombardi, el gerente de un comercio ubicado en Pedernera, entre Marconi y Urquiza.

El hombre también mencionó que hasta pasado mañana deben extender el horario de atención al público para poder responder la demanda. "Siempre cerramos a las 21, pero lo haremos media hora más tarde, porque hay dos extremos, la gente viene bien temprano o cuando baja el sol, porque realmente hace mucho calor", mencionó Lombardi.

Una opción más económica para paliar las altas temperaturas es el ventilador. "Esta semana hemos tenido muchos pedidos, hay opciones desde lo más manuable, como un tipo ‘turbo’, que se puede transportar de un ambiente a otro, o los que se pueden adaptar ya sea de pie, de mesa o en la pared con un soporte; esos son los que más nos compraron. En diciembre empezamos a notar interés en esta clase de elementos, pero esta semana, que el calor realmente es agobiante, se duplicaron. Ya nos quedamos sin stock y nos cuesta reponerlos", admitió Andrea Castro, una de las propietarias de un negocio en Rafael Cortez 9.

Eduardo Pérez, el gerente de otra de las casas de electrodomésticos que funciona en Pedernera al 300, afirmó que los aires portátiles se agotaron. "Esta mañana (por ayer) recibimos refuerzo de stock y al mediodía ya se habían llevado todo. Y como hay trabajadores con COVID-19 y otros de vacaciones, estamos bastante colapsados", sentenció.

Redacción/MGE