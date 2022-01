Una empresa aislará al personal no vacunado y les pagará el sueldo

La empresa quiere cuidar al personal para que no se contagie dentro de la planta. Foto: Martín Gómez.

El gerente de la empresa Tecnocom, José Alocco, aseguró que cuatro personas no vacunadas contra el coronavirus serán aislados como “personal de riesgo” y aclaró que les abonarán el sueldo. Esta situación se mantendrá hasta que los casos bajen.

“En los últimos tres meses no tuvimos ningún caso pero en la primera quincena de enero, registramos cinco positivos y 12 personas aisladas”, comentó el empresario a El Diario de la República.

Dijo que esta medida es para proteger a las personas. Reconoció que el 95% de los empleados tiene las dos dosis, un 20% con tres aplicaciones y un 5% que por decisión personal no quiso recibir la vacuna, que el gobierno distribuye de manera gratuita.

“Nosotros no queremos perjudicar a nadie. Queremos proteger a los que están adentro como a esas cuatro personas que no se han vacunado porque es una forma de aislarlos y protegerlos porque si se contagian no trasmitan a lo que están adentro”, argumentó.

Por su lado, el delegado gremial de la Unión Obrera y Empleados de Plásticos, Mario Miranda, reconoció que el acuerdo con la compañía es para favorecer a los trabajadores, contratados de planta permanente con muchos años de experiencia.

Resaltó que en principio no iban a cobrar el sueldo y tras un arreglo, lograron torcer la decisión de la patronal.

MM