Comenzó la venta de entradas para Qatar 2022

No habrá venta libre de entradas en la primera etapa. Foto: Internet.

Este miércoles, la FIFA inició la venta de entradas para el Mundial de Qatar 2022, con la modalidad de sorteo para el público extranjero para que todos tengan la posibilidad de conseguir los tickets, que inician con un valor de 70 dólares.



El gran presente de la Selección argentina ilusiona a muchos hinchas y por eso las consultas para poder viajar al Mundial de Qatar en noviembre próximo se elevaron luego de la conquista de la Copa América en Brasil. En tanto, la FIFA abrió este miércoles la inscripción para el sorteo de las entradas del público extranjero, ya que no habrá venta libre en la primera etapa.



Desde las 7 de este miércoles y hasta el 8 de febrero, el máximo ente del fútbol mundial permite a los aficionados extranjeros poder registrarse en la plataforma de venta para poder conseguir algún ticket, cuyos precios inician en 70 dólares.



En caso que las solicitudes "exceda lo disponible para el mercado, las entradas se asignarán mediante un proceso de selección aleatoria", explicó el Comité organizador. "Si la solicitud ingresa el primer día o el último, ya que todas tendrán las mismas posibilidades de éxito", completó.



Todos los solicitantes, ya sean los seleccionados o los que hayan sido rechazados, serán debidamente notificados del resultado de sus solicitudes antes del 8 de marzo, y en caso positivo posteriormente serán invitados a continuar con el procedimiento para el pago online con tarjeta de crédito.



En esta primera etapa, aquellos que salgan sorteados podrán elegir tickets individuales de partidos; paquetes para seguir a una selección específica; tickets con facilidades de accesibilidad para personas con discapacidad o movilidad reducida; y paquetes de entradas para cuatro estadios, un nuevo formato que les brindará a los hinchas la posibilidad de conocer cuatro canchas en cuatro partidos diferentes en días consecutivos.



Es que la particularidad de este Mundial radica en que los ocho estadios estarán en un radio de 70 kilómetros, por lo que no habrá que gastar en viajes internos, aunque la complicación mayor es conseguir hospedaje en una región que no permite resolverlo de otras formas, como sí ocurrió en Brasil 2014 o Rusia 2018.



Sólo hay disponibles para el público unos 90.000 cuartos, y se reservarán 40.000 para los equipos, dirigentes, patrocinadores y periodistas. Por eso, en los últimos meses avanzó la chance de adquirir alguno de los 4.000 camarotes de los cruceros que atracarán frente a Doha para el torneo.



Es cierto que por el momento sólo hay 13 selecciones clasificadas de las 32 participantes en el certamen: Qatar, Serbia, Dinamarca, España, Países Bajos, Suiza, Croacia, Francia, Inglaterra, Bélgica, Alemania, Argentina y Brasil. El resto se definirá desde marzo a junio.

De hecho, el sorteo de la fase de grupos programado para el 1 de abril se realizará sin todos los equipos clasificados.

Luego de ese momento, los hinchas tendrán una segunda chance de comprar entradas: será una ronda de venta virtual, por orden de llegada.

Y luego llegará una tercera, que permitirá comprar entradas condicionales para los posibles encuentros de su equipo en las etapas eliminatorias cruciales, incluida la final.



Los precios de los tickets tendrán un valor mínimo de alrededor de 70 dólares (Categoría 3) para los visitantes extranjeros, según trascendió, lo que significa un tercio menos al que tuvieron las entradas para los encuentros de Rusia 2018.



La cuarta categoría corresponde a los boletos más baratos, pero éstos sólo podrán ser adquiridos por los residentes en Qatar, a un costo de 40 riales (11 dólares), el precio más barato desde México 1986, cuando hubo entradas de unos 3 dólares.



La FIFA busca obtener 500 millones de dólares por ventas de entradas y paquetes que incluyen hospedaje y otros servicios para el Mundial, de acuerdo con el reporte financiero más reciente del órgano rector del fútbol.



"La primera Copa del Mundo en Oriente Medio es realmente algo especial y, junto con nuestros socios, los titulares de los derechos, el país anfitrión y otras partes interesadas, no podemos esperar para dar la bienvenida a los aficionados a esta experiencia única. Este evento tendrá una increíble atmósfera festiva que brindará a los asistentes de la región y del mundo entero recuerdos que durarán toda la vida", afirmó la directora comercial de la FIFA, Kay Madati.



