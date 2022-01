En dos semanas tramitaron más de 1.500 licencias de conducir

Para tener todo en regla y poder circular en la ciudad o viajar sin inconvenientes, muchos mercedinos decidieron ponerse al día y renovar o solicitar por primera vez la licencia de conducir. En las últimas dos semanas, tramitaron unas 1.500 tarjetas, superando los números que hacían habitualmente.

Por lo general, en las oficinas ubicadas en el ala sur de la Municipalidad hacían entre 100 y 130 plásticos de lunes a viernes. Pero en la semana previa a Navidad y la de Año Nuevo, lograron superar los 750 trámites en esa sola dependencia. "La mayoría fueron renovaciones y la categoría más común es la A-B, que permite manejar desde una moto hasta una camioneta", explicó Facundo Fernández, el jefe del Programa Administración y Desarrollo de Gobierno, y a cargo de carnets de conducir.

Por las Fiestas, y con la temporada turística, logramos hacer más credenciales que en cualquier mes del año.

El funcionario también sostuvo que desde noviembre hasta febrero suelen aumentar las consultas y los trámites, pero que en 2021 el movimiento se demoró en llegar, ya que comenzó recién en la semana previa a Nochebuena.

"Las Fiestas justo coincidieron con un fin de semana, por eso muchas personas aprovecharon para viajar. Además, con el inicio de la época estival comienza la temporada turística en todo el país y todo eso ayudó a que en dos semanas logremos hacer más credenciales que cualquier otro mes del año", remarcó.

Para actualizar el vencimiento de las licencias y descentralizar la atención en el edificio de avenida Mitre 1025, el trámite también puede hacerse en el barrio La Ribera, en el local 1 del centro comercial, ubicado en Cogorno y Esmit. "Solo es para renovaciones, porque no se puede tomar los exámenes en ese complejo habitacional, pero lo que sí pueden es pedir un turno para rendir", agregó.

Pero quienes van a las oficinas centrales para sacar por primera vez su licencia de conducir pueden hacer el examen teórico en el momento. "Siempre buscamos facilitarle las cosas a la gente. Entonces, quien se anima puede rendir el escrito y si lo aprueba y todavía está dentro del horario del práctico también lo puede hacer en el mismo día. Hay quienes prefieren reforzar los conocimientos y presentarse a los días", afirmó Fernández.

En el edificio municipal están de lunes a viernes, de 7 a 15:45. En La Ribera, desde las 8.

Además, aclaró que no se necesita un turno previo para realizar el trámite. "Atendemos por orden de llegada, en el ala sur; estamos de lunes a viernes, desde las 7 a las 15:45. En La Ribera entran una hora más tarde, pero también es horario corrido. Es una pena que muchos vecinos no sepan que existe esa oficina más pequeña. Muchas veces vienen hasta la Municipalidad y se los hacemos para que no se vuelvan, pero podrían haberlo hecho en su propio barrio", contó el responsable de carnets.

También aseguró que allí la atención no es exclusiva para los habitantes de la zona, sino que pueden acercarse personas desde cualquier punto de la ciudad, ya que también pueden obtener el Libre de Deuda en el lugar.