Liga Federal: Gepu debuta el próximo sábado en el "Emilio Perazzo"

Todo listo para que Gepu comience un nuevo camino lleno de esperanza en la Liga Federal, la tercera categoría del básquet nacional. En las últimas horas se conoció el fixture de las dos primeras fechas para todos los equipos que están separados en 8 zonas.

El “Lobo” puntano debutará el próximo sábado 29 de enero en condición de local, en el “Emilio Perazzo”, frente a Revolución de San Juan, el rival más cercano geográficamente, y en la segunda fecha, el viernes 4 de febrero, visitará a los sanjuaninos en la primera excursión.

La Región Cuyo tendrá dos partidos el viernes 28: Facundo de La Rioja vs. Rioja Juniors y Montmartre de San Fernando vs. Hindú BBC.

El sábado, además del encuentro de puntanos y sanjuaninos, se medirán Amancay vs. Unión de La Rioja. Por último, la primera jornada se cierra el domingo con el encuentro entre Club Riojano vs. Banco Rioja.

La tercera división del básquet argentino arranca una nueva era, con cambio de nombre, participación récord y una extensa cobertura geográfica. Para darle un sentido de pertenencia integral a todo el básquet argentino, vinculando las marcas de las tres ligas profesionales, el Torneo Federal pasará a llamarse Liga Federal, la categoría previa para ascender a la Liga Argentina.

La flamante edición tendrá una participación sin precedentes en la historia, con 101 equipos involucrados representando a 20 federaciones de todo el país, lo que vuelve a colocar al certamen como la competencia deportiva con mayor cobertura geográfica del país. La actividad estará sectorizada en ocho divisiones regionales y algunas de ellas también estarán subdivididas. Las ocho zonas serán: NOA, Cuyo, NEA, Entre Ríos, Córdoba-Santa Fe, Región 1, Patagonia y Buenos Aires-FeBAMBA. Se jugará la primera etapa dentro de cada división hasta la primera semana de mayo. A partir de esa fecha, los cuatro clasificados de cada división accederán a la siguiente etapa cruzándose de la siguiente manera: NOA vs. Cuyo, NEA vs. Entre Ríos, Córdoba-Santa Fe vs. Región 1 y Patagonia vs. Buenos Aires-FeBAMBA.

En cuanto a la composición de las plantillas, como ya se ha informado, las mismas estarán integradas por cinco jugadores mayores, dos jugadores U23, tres jugadores U21 y dos U19 o menores. En todos los casos se tomará el año 2022 para el cómputo de dichas edades. Es decir, se considerarán jugadores mayores los nacidos en 1998 o antes. Serán fichas U23 los nacidos en 1999 y 2000, las fichas U21 estarán compuestas por los nacidos en 2001 y 2002, mientras que los nacidos en 2003 en adelante serán considerados U19. La novedad para esta edición radica en que se podrán inscribir en la lista de buena fe hasta cuatro U23 y seis U21, en tanto y en cuanto los mismos tengan un año o más de permanencia en el club.