Investigarán el incendio provocado al Maricafé como un ataque de odio

La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 1, especializada en violencia de género y delitos contra la integridad sexual, tomó intervención en la causa que investiga el incendio provocado en el frente del bar Maricafé, ubicado en el barrio porteño de Palermo, debido al cambio de hipótesis, que ahora se encuadra en el ataque al colectivo LGBT+.

En principio, la causa estaba a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 5, a cargo de Miguel Ángel Kessler, quien dispuso actuaciones por "Averiguación de daño, incendio e intimidación". El cambio de fiscalía "responde a la hipótesis de que el incendio habría sido llevado a cabo en repudio al colectivo LGBT+", informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) en lo que podría ser considerado un ataque de odio.

Actualmente, la fiscalía a cargo interinamente de Norberto Brotto encomendó al Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad el "relevamiento y descarga del material registrado por las cámaras de seguridad para poder identificar a los autores", agregó el MPF.

Una almohada prendida fuego

El bar Maricafé fue objeto del atentado que quedó registrado por las cámaras de seguridad, que permiten ver cómo dos hombres arrojan una almohada prendida fuego en la puerta. Además, la fiscalía solicitó las imágenes "para poder identificar a los autores, así como la realización de entrevistas tanto al denunciante, como a testigos del hecho".

Pablo Terrera, el propietario, explicó que conforme fueron pasando las horas se fue convenciendo de que se trató de un ataque de odio y pidió a las autoridades un rápido esclarecimiento como un "mensaje político" de apoyo a la comunidad LGBT+. Las imágenes de la agresión fueron difundidas por el bar en sus redes sociales pocas horas después. "Esta madrugada, a las 5:23 AM, dos individuos prendieron fuego —lo que aparenta ser— una almohada destrozada y arrojaron en llamas su contenido hacia nuestra puerta, reforzando en una segunda instancia el remanente en llamas. Antes de marcharse se quedaron observando y se retiraron", postearon. "Ningún otro local de la zona padeció algo parecido, con muchísima suerte el fuego no ingresó al local y no hubo daños materiales", agregaron.

"Somos una minoría legitimada por la mayoría, por un Parlamento, y desde ese lugar estamos exigiendo consecuencias (para acciones como esta), porque si no, la ley queda en nada", continuaron.

La titular del Inadi, Victoria Donda, expresó la "preocupación" tanto del organismo "como del gobierno nacional por el aumento de este tipo de hechos de violencia, que forman parte de los discursos de odio del arco político, pero que también tienen una fuerte aceptación en gran parte de la sociedad".

Repudio general

Conocida la noticia, las organizaciones de la diversidad expresaron su rechazo en todas las formas posibles, intentando que el hecho no quede impune. "Repudiamos el ataque a uno de los lugares de encuentro más significativos de nuestra comunidad", comienza el comunicado la Federación Argentina LGBT+.