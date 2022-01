Conexión cuerpo, alma y mente

Por primera vez Gabriela Navarro se dará el gusto de compartir los conocimientos que cosechó en sus incontables viajes al exterior con la gente de su provincia. Para eso organizó el festival "Tierra Holística", que tiene un cronograma nutrido de actividades vinculadas con la meditación y la alineación del cuerpo, la mente y el espíritu. El encuentro se realizará este domingo a partir de las 14 en El Patio de la Nona, en La Toma, con entrada gratuita.

El festival cuenta con una grilla que ofrece performances de treinta minutos y experiencias transversales que se realizarán durante todo el evento. Los primeros son talleres donde se dan a conocer prácticas simples que pueden mejorar la rutina y el estilo de vida, como el yoga, kung fu, tai chi, astrología, terapia floral y medicina consciente, entre otros. También habrá un mercado con venta de instrumentos musicales de sanación, productos sustentables o artesanías sostenibles.

La organizadora, quien es yogini, emprendedora, cantante y filántropa, explicó que "Tierra Holística" se creó en una tarde de reencuentro con amigos, a su regreso a La Toma, el pueblo donde pasó sus años de secundaria.

“Surgió la idea de compartir con la comunidad una tarde de mates y clases gratuitas. Todo esto se empezó a materializar y expandir de tal manera que ahora el equipo está compuesto por casi 50 personas de todo el país que comparten sus talentos”, contó.

Gabriela agregó que dentro del festival también habrá distintas zonas donde se podrán manifestar sueños, colorear mandalas, espacio de esparcimiento e incluso una zona de clothes swap, que contará con una mesa donde se podrá dejar aquella ropa que ya no se usa y llevarse gratuitamente aquellas prendas que resuenen con el nuevo estilo de la persona.

A las 20, Navarro dará un show acústico con música que conecta con la sensación de paz y libera bloqueos del corazón. Se le sumarán Darío Muñoz, Patricia Quiroga y Nicolás Olemberg. El público tomense pudo conocer la propuesta de la organizadora en un pequeño set que dio la semana pasada en el Festival del Mármol Ónix. A las 21:30 se realizará una intervención de ecstatic dance, una sesión de movimiento corporal libre conducido por música tribal.

Aunque en este momento se encuentra en pleno proceso creativo en San Luis, Gabriela no tiene muchos planes concretos para su futuro. “Siempre estoy donde mi alma lo requiere y en este momento disfruto compartir con mis raíces. Mi alma es inquieta y le gusta explorar, así que no sé cuándo ni dónde será mi próxima aventura. India, sin dudas, me está llamando para que vuelva pronto”, concluyó.