Tras el Previaje, bajaron 50% las ventas de las agencias turísticas

En esta época del año muchas personas aprovechan para tomarse sus vacaciones en distintos lugares que ofrece el país. Algunos aprovecharon el programa nacional Previaje, que reconocía como crédito el equivalente al 50% del monto de compra de servicios turísticos, y que podía ser gastado en alojamiento, transporte, gastronomía, excursiones, paseos, espectáculos, entre otros. Pero la promoción terminó y según distintas agencias locales, eso provocó una disminución en las ventas.

“El plan en nuestro caso fue un gran incentivo, fue un beneficio que la gente aprovechó muchísimo. Si bien siguen comprando paquetes, no es el mismo movimiento ahora, disminuyó en un 50% aproximadamente”, afirmó Yanet Cisterna, propietaria de una agencia ubicada sobre calle Lavalle entre Buenos Aires y Tucumán. Y añadió: “La mayoría de los destinos están agotados, evidentemente no tenemos la suficiente estructura hotelera para alojar a todos los argentinos que están vacacionando. Hay lugares muy solicitados como Ushuaia, Calafate y Bariloche que no están preparados para recibir la cantidad que está viajando, tal vez para marzo ya comiencen a liberarse plazas”.

En el mismo sentido se expresó Estefanía Barroso, agente de una empresa ubicada sobre calle Pescadores, entre avenida 25 de Mayo y Pueyrredón. “Después del Previaje notamos que las compras bajaron, pero se sigue vendiendo, sobre todo porque hay gente que organiza a último momento. El problema es que para lo que resta de enero y febrero la disponibilidad es muy limitada, sobre todo para la costa y el sur argentino”.

Mar del Plata fue el destino más elegido, seguido por Las Grutas y localidades de Córdoba.

Cisterna mencionó que si alguien decide viajar el próximo mes la tendrá difícil. Tal vez pueda conseguir paquetes en colectivo a lugares como Mar del Plata o Pinamar, que si bien están muy ocupados, poseen una buena capacidad hotelera. “Por avión, a nivel nacional es complejo, hay muchas escalas y todo es con salida desde Buenos Aires, lo que suma un traslado. Y el que vacaciona no quiere añadir complicaciones”.

Por otro lado, Ariel Bustos, titular de una agencia ubicada en el barrio Villa Celestina, agregó que en su caso las ventas se mantienen y la dificultad es el alojamiento. “Los hoteles de la costa están a un 90% de su capacidad y en Córdoba, en lugares como Villa Carlos Paz, Mina Clavero o Cura Brochero, la situación es similar. Nosotros para febrero tenemos vendido un 80% aproximadamente, ya para marzo se libera con el recambio. Es una fecha en la que solemos trabajar con jubilados”, dijo.

Una de las opciones más demandadas fue la ofrecida por La Dirección de Obra Social del Estado Provincial (Dosep). A diferencia del año pasado, que solo ofreció destinos turísticos dentro de la provincia, la posibilidad del Turismo Social funcionó con normalidad en varios puntos del país.

"Hubo un incremento bastante grande de personas que viajaron con este beneficio. Llevamos aproximadamente a 400 socios, entre grandes y chicos, solamente en Villa Mercedes. Mientras que en la temporada anterior el número fue de 500, pero en toda la provincia", aclaró Leslie Torres, vendedora de Daimar Tour, de la sucursal de la capital, ubicada en calle Rivadavia 560. Y destacó que Mar del Plata fue el destino más elegido, seguido por Las Grutas.