Lo que se dice de educación en la Argentina de hoy

Se torna necesario efectuar algunas aclaraciones previas a la cuestión específica a considerar. Se considera que la forma de conocer la opinión de alguien sobre determinado problema es a través de sus declaraciones. Se asume que esos dichos reflejan su forma de pensar. Se descuenta que dice la verdad acerca de lo que entiende sobre determinada situación. Caso contrario debería comenzar a terciar el “coro de opinólogos”, cultores permanentes del “quiso decir”. Se trata de expertos parlantes que indagan en el cerebro humano y perfilan sus dichos interpretando muy sesgadamente sus parlamentos. Otro acuerdo imprescindible es que todos los protagonistas de las noticias manejan cabalmente el español y conocen el significado de cada una de las palabras que emplean. Como la referencia es a funcionarios, y del área de Educación, existe clara certeza en este sentido.

En los últimos días se difundieron declaraciones radiales de la ministra de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las que afirmó que ya "es tarde" para buscar a los chicos que abandonaron la escuela durante el confinamiento: "Hoy 2022, después de dos años, ya es muy tarde para salir a buscar a esos chicos que seguramente ya están perdidos en un pasillo de una villa o cayeron en actividades de narcotráfico" y agregó: “Obviamente hay que intentarlo, pero hoy es mucho más difícil que si se hubiese sabido y tomado decisiones hace dos años". Estas declaraciones fueron catalogadas como discriminatorias y de un claro espíritu clasista. Es la misma funcionaria que había afirmado que "los docentes son de un sector cada vez más bajo y de menor capital cultural".

Para mejorar el análisis resulta útil conocer algunas calificadas respuestas a sus declaraciones.

Al respecto, el Ministro de Educación de la Nación señaló: “En Argentina tenemos que lograr que nadie quede por debajo del piso de cosas a las que todas y todos tengamos acceso. Que nadie tenga menos que eso y puedan estudiar lo que quieran e ir a la universidad. Las chicas y los chicos del país están haciendo todo para ponerse de pie después de dos años que fueron muy difíciles”. Y agregó: “El mejor lugar para que estén nuestras chicas y nuestros chicos es la escuela, a lo largo y a lo ancho del territorio. Un país que se quiere reconstruir y que quiere tener futuro tiene que ser con las pibas y los pibes dentro del sistema educativo, cada día más tiempo, cada día más horas, estudiando, con libros, con computadoras. Nunca es tarde para preocuparse y ocuparse de nuestras hijas e hijos de la Argentina”.

Por su parte, los gremios docentes aprovecharon para recordar afirmaciones de un expresidente que no alcanzó la reelección en 2019: "Una terrible inequidad, de aquel que puede ir a la escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública". Los representantes de los trabajadores señalaron que con estas expresiones la funcionaria porteña “muestra la hilacha porque si uno recorre lo que hizo el Ministerio de Educación porteño durante la pandemia, caemos en la conclusión de que ella es responsable de este nivel de deserción escolar ya que no implementó ni una sola política para acompañar el proceso educativo en un momento muy duro, es más, no invirtió un peso para acompañar a los pibes y pibas durante todo este tiempo”.

Estas son las diferentes miradas sobre la situación educativa. Lo profundo tiene que ver con la convicción de que la educación es la salida más cierta, más sólida y más coherente de una realidad muy difícil, muy complicada y que se agudiza cada vez más. De la pobreza se sale con educación. No hay abandono posible. La educación es el vehículo de la movilidad social. El abandono sería una condena eterna de millones de niños y niñas, de millones de jóvenes. Por otro lado, toda la mirada, de todos, es muy poco federal. Hay otras batallas mucho mejor libradas, y en muchos casos ganadas, en muchos rincones de la Argentina. La educación en la Argentina requiere de un modo urgente ir a las cosas y levantar la altura de un debate que entristece, aburre y condena al fracaso irremediable.