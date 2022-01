Evan Rachel Wood acusó a Marilyn Manson de violación

Evan Rachel Wood reveló que Brian Warner, más conocido como Marilyn Manson, la habría violado durante la filmación en 2007 del video musical "Heart-Shaped Glasses".

La actriz lo relató en el documental de HBO "Phoenix Rising”, que retrata el camino del activismo tomado por Wood tras realizar las correspondientes denuncias contra el músico y se suma a una larga serie de acusaciones de diversas mujeres contra el artista por violaciones y torturas físicas y psicológicas.

"Habíamos discutido una escena de sexo simulada. Pero una vez que las cámaras estaban rodando, comenzó a penetrarme de verdad. Nunca accedí a eso", relata Wood en la cinta.

Y añade: "No sabía cómo defenderme ni sabía cómo decir que no, porque me habían condicionado y entrenado para no responder nunca, solo para seguir adelante. Me di cuenta de que el equipo estaba muy incómodo y nadie sabía qué hacer. Fui forzada a participar en un acto sexual comercial con falsos pretextos. Básicamente me violaron frente a la cámara".

Por su parte, la madre de Wood recuerda haber escuchado a un técnico de la filmación contar que el músico le había dado de beber licor de absenta a la joven, al punto de dejarla prácticamente inconsciente.

En un comunicado enviado a la agencia de noticias AFP, Howard King, abogado de Marilyn Manson, rechazó de plano estos dichos al destacar que "de todas las falsas acusaciones que Evan Rachel Wood ha hecho sobre Brian Warner, su recuento imaginario del rodaje del video de 'Heart-Shaped Glasses' hace 15 años es la más descarada y fácil de refutar porque había varios testigos".

Además de remarcar que la actriz estaba "totalmente coherente" durante el rodaje y "profundamente involucrada en la planificación de la preproducción y posproducción del clip", puntualizó que se trató de "una escena de sexo simulado que requirió varias horas de rodaje con varias tomas usando diferentes ángulos y pausas largas entre cámaras".

La protagonista de Westworld fue pareja del músico cuando ella tenía 19 años y él, 38. Wood explicó que tenía miedo de hablar sobre el tema en su momento debido a la violencia que “escalaba cada vez más durante la relación”. Según contó, le llevó mucho tiempo dejar de culparse a sí misma y darse cuenta de lo que realmente le había pasado.

La actriz rompió el silencio en febrero de 2021, a través de su perfil de Instagram y de una declaración a la revista Vanity Fair, cuando reveló detalles de sus traumáticas experiencias. "El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido en el mundo como Marilyn Manson. Me lavaron el cerebro y me manipularon para que me sometiera. He terminado de vivir con miedo a represalias, calumnias o chantajes. Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso antes de que arruine más vidas. Estoy con las muchas víctimas que ya no guardarán silencio", escribió Wood en su cuenta de Instagram.

