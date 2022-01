Vale Polanco, convocada para el Sudamericano Indoor

El mes que viene, Valentina Polanco afrontará su primer torneo internacional de Mayores vistiendo la camiseta argentina y además será su debut en pista techada. La vallista puntana integrará la delegación "albiceleste" que participará en el 2° Campeonato Sudamericano Indoor, que se llevará a cabo en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, el 19 y 20 de febrero. Así lo informó ayer la CADA (Confederación Argentina de Atletismo), a través de su Boletín N° 6/2022.

Polanco fue designada para competir en 60 metros con vallas y compartirá equipo con otros nueve atletas, varios de vasta experiencia internacional, tal es el caso de Germán Chiaraviglio (salto con garrocha). Además estarán Florencia Lamboglia (60 m), Martina Escudero (800 m), Noelia Martínez (400 m), Franco Florio (60 m), Carlos Layor (Alto), Ignacio Carballo (Bala), Maximiliano Díaz (Triple) y Agustín Carrera (60 m con vallas).

La delegación argentina viajará rumbo a la ciudad boliviana el miércoles 16 y regresará el lunes 21 de febrero.

“Será mi primera vez compitiendo Indoor. Estoy con muchas ganas. Hay que seguir entrenando para llegar de la mejor manera”, dijo la atleta sanluiseña, quien entrena bajo las órdenes de Pedro Nadal.

La temporada pasada, Polanco logró la mejor marca argentina de 2021 en 100 m con vallas (13.79), el 2 de diciembre en los I Juegos Panamericanos Juniors Cali 2021 que además se convirtió en la novena mejor marca del Ranking Histórico Argentino.

El 2022 ya inició desde lo competitivo para Valentina. El último fin de semana corrió en el Cenard, en un Evaluativo justamente para el Sudamericano Indoor en el que fue seleccionada. Allí, en pista al aire libre, corrió 60 m y marcó 9.02.

“Fui la única en esa prueba y corrí con dos chicas de penta-tlón para no hacerla sola. Era la primera vez que corría 60 m con vallas y me gustó. Obviamente se me hizo muy corto, pero es una prueba que me viene bien porque yo me siento más fuerte en las primeras vallas así que la distancia está genial”, señaló.

En Capital Federal, Polanco además corrió 60 m llanos y marcó 7.80 el sábado y 7.90 el domingo. “Se me hizo corta porque yo suelo acelerar en la última parte. Tengo una partida no tan buena y eso me complica. Pero lo disfruté porque corrí con todas las chicas de San Luis”, señaló Polanco. Allí también compitieron Leslie Lucero (7.79 y 7.88), Gabriela Silvetri (8.02) y Agostina Rey (8.70).

Las sensaciones de Valentina tras su primer fin de semana de actividad del año fueron buenas. “Fui a ver cómo estaba tras una pretemporada corta pero intensa, y me sentí bien. Estoy contenta por eso”, concluyó.