Dos economías regionales siguen jaqueadas por la sequía

Llegó la lluvia a algunas zonas del país, pero no a todas. Por eso mientras el foco está puesto en la campaña gruesa, que es la gran proveedora de divisas, es dramática la situación de algunas economías regionales que aun con el agua caída no lograrán recuperarse del impacto.

Santa Fe ya declaró la emergencia agropecuaria a nivel provincial y espera un aval de Nación para recibir las ayudas, mientras que Entre Ríos parece recorrer el mismo camino, ya que además está afectada por los incendios.

Pero hay otros sectores que están muy complicados, uno de ellos es el de la caña de azúcar. Productores cañeros de Jujuy y Salta alertaron que la falta de lluvias y de agua de riego causó hasta el momento una pérdida de más del 30% de la producción.

Así lo informó la Unión de Cañeros Independientes de Jujuy y Salta (Ucijs) a través de un comunicado, en el que advirtió que la falta de agua "comienza a hacerse notar en los cañaverales con daños irreversibles. Será una de las peores zafras de los últimos tiempos", afirmó la entidad, y señaló que la presente "deberá salir adelante con el menor nivel de precipitaciones en más de 10 años".

Indicó que las plantaciones realizadas en la primavera "no se podrán cosechar porque están prácticamente destruidas" y descartó que se pueda plantar en marzo por la falta de recursos económicos además de que "corren el riesgo de no tener semillas para hacerlo". Según técnicos y especialistas que colaboran con la Ucijs, sostienen que "lo que se perdió ya no se recupera porque en los meses de mayor potencial de crecimiento de la caña faltó agua y eso comienza a notarse. Las lluvias que pudieran darse a partir de este mes detendrían el deterioro, pero la acumulación del daño no es reversible".

La Ucijs recordó que esta situación ya había sido alertada a los ingenieros y a los gobiernos provinciales el año pasado "donde también transitamos una zafra muy difícil, marcada por la pandemia y la sequía". A eso se sumó, agregaron, "la falta de atención crediticia para la renovación de plantaciones que propiciarán una gran disminución de los rendimientos para la zafra 2022". Por último, la entidad advirtió que "los inconvenientes de este panorama seguramente se trasladarán a la industria y a toda la cadena de valor de la caña de azúcar".

Misiones es otra provincia en problemas, ya que la sequía, que derivó también en gravísimos incendios, afectó el 40% de la comercialización de hortalizas en los mercados concentradores. Además, los productores de té y yerba mate están en su peor momento.

El productor y dirigente misionero Cristian Klingbeil explicó a Valor Soja que “las plantaciones de yerba y té son de árboles de raíces profundas, que se van muriendo” por la falta de agua. En este contexto, advirtió que “no tendremos cosecha de yerba en el invierno si no se dan lluvias en los próximos días y habrá pérdidas incalculables. En yerba mate las plantas no tienen ni hojas, se están secando árboles que superan los 80 años con raíces muy profundas, pero ni así pueden sobrevivir a esta seca”, graficó.

En el caso del té, Klingbeil señaló que la crisis climática “nos agarró en plena zafra” y contó que ahora “deberíamos estar haciendo la tercera pasada de las cuatro posible de la maquina, pero se paró la brotación de las plantas por la falta de agua".