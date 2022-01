Una fábrica reincorporó a empleados no vacunados

En búsqueda de desactivar un conflicto que iba en escalada y que se había hecho público hace unos días, la empresa Tecnocom, con una de sus sedes en San Luis capital, reincorporó a los trabajadores que habían sido suspendidos de sus tareas por no estar vacunados contra el coronavirus. El miércoles por la tarde retomó sus funciones uno de los empleados y la empresa aseguró a El Diario de la República que no descontó ni descontará los haberes de aquellos que habían cesado su tarea, al menos, por nueve días.

Un comunicado que fue difundido entre los empleados y que fue compartido a El Diario, detalla la postura de la compañía, y está firmado por el gerente de la empresa, José Alocco. Allí remarca que dejan sin efecto la medida de prohibición de ingreso a los no vacunados.

"Demás está decir y aclarar que la decisión oportunamente adoptada y revocada en el día de la fecha fue tomada con la firme convicción de salvaguardar la seguridad de nuestros dependientes, extremando todas las medidas sanitarias y de seguridad en nuestro establecimiento y en pos de vuestra salud y seguridad en el trabajo", sostiene el escrito.

"Sin perjuicio de lo arriba expresado, es nuestra intención llamar a vuestra reflexión de completar el plan de vacunación contra la COVID-19 (dos dosis), que recomienda el Ministerio de Salud de la Nación, como así también recordar respetar las medidas vigentes de uso de barbijo, lavado de manos y distanciamiento social, entre otras medidas sanitarias", concluye la resolución interna.

"Los estamos dejando ingresar nuevamente ante la presión de la gente del sindicato y los mismos empleados que querían entrar a trabajar. Hicimos lo posible por salvaguardar la salud de la gente que no está vacunada", amplió a este medio el gerente. "Se le paga el sueldo y se pagó el sueldo mientras estaban en su casa, no hay ninguna afectación de ningún tipo", remarcó el empresario.

El delegado gremial de la Unión Obrera y Empleados de Plásticos, Mario Miranda, explicó a este matutino que ya habían hecho una presentación ante el Programa de Relaciones Laborales y aseguró que contaban con el apoyo necesario de la central del sindicato para iniciar una medida de fuerza tanto en San Luis como en Buenos Aires, donde también hay una sede de la empresa.

"Se llegó a un acuerdo en primera instancia, por eso que no se paró tan de pronto. Uno de los puntos era que si ellos no pagaban como correspondía, se iban a tomar medidas, pero van a hacer de cuenta como que no pasó nada y le van a pagar todo", coincidió el delegado. Miranda detalló que el miércoles por la tarde se reincorporó uno de los trabajadores, mientras que ayer lo hicieron dos más. Hay un cuarto empleado que estaba de vacaciones y que es delegado.

Gran porcentaje de vacunados

La semana pasada, Alocco había detallado que por tres meses no habían tenido casos de coronavirus, pero que en la primera quincena de enero surgieron cinco positivos y hubo doce personas aisladas. La medida de suspender a los no vacunados, justificó, era para aislarlos y de esa forma protegerlos.

A su vez enumeró que un 95% de los empleados está vacunado con dos dosis, un 20% tiene tres aplicaciones y solo un 5% no había recibido la vacuna por razones personales. En esa oportunidad Miranda admitió que en un principio los empleados no iban a cobrar su sueldo, pero que lograron revertir esa decisión tras acordar con la patronal.

