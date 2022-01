El "Lobito" quedó conforme con su "Lobo"

GEPU debutó de la mejor manera en la Liga Federal de Básquet. El equipo puntano venció 73 a 51 a Revolución de San Juan en el "Emilio Perazzo", en partido válido por la División Cuyo. Más allá de la victoria, el entrenador Gustavo Fernández se fue conforme por la forma y después de la noche victoriosa se hizo un tiempo para hablar con El Diario de la República y dejar sus sensaciones sobre el cotejo inicial del "Lobo".

—¿Qué análisis hacés del debut?

—El debut es positivo, teniendo en cuenta el poco tiempo de trabajo. Más que por el resultado, me siento feliz por la forma. En este aspecto había muchas cosas para sacarse de encima, como el primer juego, los nervios del debut y las sensaciones de mostrarse, principalmente para los chicos nuevos.

—¿Dónde estuvo la clave del triunfo?

—El mensaje que les trato de dar a los chicos es que no pasa por una cuestión de resultados, sino de concretar, ser un equipo y tener una identidad clara. Los triunfos van a pasar por ahí, estamos en ese camino, en esa línea.

El viernes 4 de febrero se estará presentando de nuevo GEPU. Será de visitante ante su vencido del sábado por la noche.

—¿Cuál es la mayor virtud de este GEPU?

—La predisposición al trabajo. Sentir que cada vez que entran a un entrenamiento todos dejan la mejor energía y tratan de sacarle el fruto al momento de la práctica. Por eso no me sorprende que en tan poco tiempo haya algunas ideas más claras.

—¿Qué aspectos hay por mejorar?

—Muchos, tanto grupales como individuales. Detalles que nos harían más peligrosos, pero teniendo en cuenta que recién solo va un juego, estoy conforme. Tenemos que fijar el objetivo y la mirada en sacar nuestra mejor versión.

—¿Qué equipos te gustan?

—Agresivos, dinámicos, pero siempre con una cuota de inteligencia. No me gusta malgastar la energía, tanto en ataque como en defensa. Debe haber agresividad, movilidad y velocidad, pero siempre en la medida justa, que no pase para el otro lado. No quiero un elenco apresurado.

—¿Se dio el partido que pensaban en la previa?

—No pensaba en ningún partido. Solo quería que mis jugadores estuvieran sueltos y que propusieran las cosas que entrenamos.

Más que por el resultado, me voy conforme por la forma. Dimos el primer paso de muchos que nos quedan". Gustavo Fernández, DT de GEPU.

—¿Qué opinión te merece la zona?

—Hubiese sido la zona que sea, siento un enorme respeto por una categoría que no conozco. Y hay que estar muy atentos a eso. Estar a la altura de poder comprender de qué manera encarar una competencia que no conozco.

—¿Para qué está GEPU?

—Hay que comprender que todos los que estamos hoy somos parte de un inicio, de un proyecto. Y no pasa por el Federal, sino por el inicio de un proyecto que es más grande, los objetivos que vamos a tener van de la mano de eso.

Se lo vio activo, igual que cuando manejaba los hilos desde adentro de la cancha. Ahora, del otro lado y con el traje de DT, trata de ponerle su impronta a un GEPU que, con una mezcla de juventud y experiencia, quiere ser protagonista de la Liga Federal.