Bruno les regaló sus juguetes a quienes no recibieron a los Reyes

Bruno Gómez tiene 8 años, trastorno madurativo, autismo y un corazón muy noble. El niño, quien vive en el barrio Eva Perón 2, decidió donar los juguetes que ya no lo entretenían, para que a ningún niño le falte el obsequio de los Reyes Magos. Por su discapacidad casi no habla, pero con gestos y movimientos se comunica y así fue cómo le contó a su mamá, Soledad Barzola, la idea para este 6 de enero.

"Estamos los dos solos en casa. Es muy compañero mío e incluso cuando el papá lo viene a buscar no me quiere dejar sola. Cada vez que se aproximan las Fiestas o una fecha puntual, como el Día de las Infancias, siempre le explico el porqué de ese día, qué significa, todo", explicó Barzola.

Luego relató: "Le dije que vayamos a juntar pastito para ponerles con agua a los camellos, porque después de las 12 pasarían los Reyes Magos. Me miró sonriente y como yo le entiendo en su balbuceo, me preguntó si pasarían por todas las casas. Le dije que no, porque los regalos son costosos y no podían llegar a todos lados. Entonces fue corriendo a buscar su caja de juguetes y empezó a sacarlos. Ahí le pregunté si eran para regalar y me dijo que sí, para esos lugares adonde no llegarían", sostuvo la mamá de Bruno.

Fueron muchas las cosas que separó: paletas de ping pong, autitos, camionetas, juegos de mesa y hasta la bicicleta que ya le quedó chica. Soledad fotografió todo y lo publicó en las páginas de compraventa de Facebook. Tuvo miles de comentarios.

"Hasta me ofrecían plata por la bici, pero a todos les dije lo mismo, que era para donar. Entonces, entre quienes pudimos ver que realmente no tenían recursos, les fui dando un número y lo filmé a él para que sacara el papel ganador. Y hoy (por ayer), una nena de este barrio se fue pedaleando", aseguró.

Bruno pronuncia pocas palabras, pero le hizo entender la idea a su mamá a través de gestos.

Para el resto de los obsequios coordinaron por la red social para pasar a buscarlos. "Algunos vinieron esa misma noche, porque la publicación la hice pasada la medianoche. Estuvimos despiertos hasta las 3, más o menos, y cada vez que sonaba el timbre, Bruno se emocionaba. Él mismo les entregaba el paquete y aplaudía a quien lo vino a buscar. Estaba muy feliz", dijo Soledad, con voz emocionada.

Ella describe a su hijo como una persona muy compañera y honesta. "Puse una rotisería en casa, así puedo trabajar y cuidarlo. Tiene sus medicaciones, sus tratamientos médicos, todo, pero es un nene alegre y para nada mezquino", enfatizó la madre.

Bruno asiste a la Escuela Generativa "María Eva Duarte de Perón, Construyendo Infancias" desde el año pasado. Todos los días cuando llega, sus compañeros y docentes lo reciben con alegría. "Dice pocas palabras claras, como 'mamá', 'sí', 'no', 'papá' y algunas más, pero nada le impide comunicarse; se hace entender a la perfección. Él es el regalo más grande que tengo en mi vida. Nació con una parálisis cerebral, porque un hemisferio del cerebro no se desarrolló, de ahí vienen las otras patologías, pero todos los días me enseña a mí a salir adelante y la evolución que ha tenido es asombrosa", agregó.

Esa madrugada le costó conciliar el sueño, las ansias no lo dejaban dormir, pero cuando cerró los ojos tuvo la sonrisa dibujada en su rostro hasta que despertó.