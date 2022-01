"Santi" Turri, el gran campeón del básquetbol colombiano

A Santiago Turri le sienta bien el aire caribeño. El villamercedino, quien se desempeñó como asistente técnico en Titanes de Barranquilla, cerró un 2021 fabuloso. Fue parte en la obtención de los torneos Apertura y Clausura de la Liga Profesional de Baloncesto de Colombia, que le dieron el título de Supercampeón del año, y el pentacampeonato que tiene hoy por hoy al equipo como uno de los mejores de la región. Para esta temporada que se avecina, si bien todavía no tiene nada confirmado, el ex Comunicaciones de Corrientes adelantó que la idea es regresar al país "cafetero", en donde la agenda incluye además una competencia internacional.

"Cerramos el año de la mejor manera. No es poca cosa alcanzar lo que se logró, sobre todo en el exterior y en una Liga tan competitiva", comentó Santiago, de 33 años.

El entrenador y asistente sanluiseño está feliz por haber cumplido con cada uno de los objetivos, pero también por haber vuelto a sumar una experiencia valiosa en el plano internacional. Santi, forjado en el club Alberdi, antes de disfrutar sus dos ciclos en Colombia pasó por Deportes Castro de Chile y por Santos de San Luis Potosí y Abejas de Guanajuato en México, cosechando nuevos conceptos que le permitieron afianzarse en el equipo que conduce el cartagenero Tomás Díaz.

—¿Cómo es trabajar en Titanes?

—A nivel sudamericano tiene buena reputación e hizo bien las cosas para ganarse el nombre que tiene. Es muy bueno trabajar en una institución tan importante que siempre aspira a ganar; cuando las expectativas son tan altas, se toman las responsabilidades con gusto y me siento agradecido.

—¿Cuál fue tu rol en el staff técnico?

—En el campeonato pasado, como hicimos una pretemporada más tradicional a la que estamos acostumbrados en Argentina, por ahí fue con más participación en la parte previa: en los entrenamientos y la construcción del equipo. Y una vez que empezó el torneo, por el formato de la Liga, mucha presencia a través de los scoutings y en cancha llevando adelante la estrategia defensiva con los rivales de turno. Fue un gran espacio para trabajar en el día a día y con el "profe" nos conocemos y hemos hecho buena química. Es sumamente agradable poder estar en un staff así.

En el exterior trabajó en Deportes Castro (Chile), Santos (México), Abejas (México) y Titanes.

—¿Cuál es la clave de tantos éxitos?

—Primero que nada, la institución y el equipo se manejan con valores de una familia y todos estamos a gusto. La verdad que es un equipo en el que todos quieren estar y no solo por el nivel económico, que sería lo normal, sino también por los detalles, que hacen que uno esté al 110%. Esto hace que a la larga se forme un grupo unido y fuerte.

Después, el gran secreto en cuanto al juego es que el entrenador los considera a todos importantes. En lo ofensivo, hace que a la pelota la toquen todos y que los puntos lleguen por la movilidad del balón, no por lo que pueda generar alguna individualidad.

—¿Cómo es el nivel del básquetbol colombiano?

—Tienen una Liga que va creciendo constantemente, con un nivel atlético muy alto. Muchos jugadores están en Estados Unidos, pero ahora se está creando una identidad, en donde muchos chicos que se van jóvenes vuelven para jugar en las selecciones formativas. Quienes terminan la universidad y pueden emigrar a Europa lo hacen y quienes no están regresando para jugar en su país, y eso hace que el nivel vaya creciendo. Creo que de acá a un par de años va a estar compitiendo con la Liga de Uruguay y va a acortar la brecha que hay con las de Argentina y Brasil.

—¿Tenés en mente dar el paso y dirigir algún equipo?

—Siempre a mi carrera la decidí hacer por el lado de asistente. Me considero joven, con recorrido, y he optado por ser asistente de proyectos ambiciosos. Por ahora me gusta y me llama la atención. Sé que por ahí para dar el paso como entrenador uno debe bajar algunos niveles o de categoría, pero lo tomo con suma tranquilidad porque sé que cuando se presente algo conveniente para mí lo voy a hacer. No es que no tenga ofertas, pero por ahora prefiero seguir en este rol y ser parte de proyectos importantes.

Si bien el 2022 recién comienza, Santiago Turri poco a poco se va preparando para encarar una nueva temporada. Ya analizó varias ofertas, entre ellas la de ser parte del staff de GEPU, pero por ahora su futuro parece seguir Ligado al conjunto de Barranquilla. "Por lo menos de palabra, la idea del club es contar con mis servicios y de la gran mayoría por este año completo para cerrar el ciclo con lo que sería el primer semestre la Liga Nacional y el segundo, jugar el Clausura de la Liga y en paralelo la BCLA (Basketball Champions League Américas)", manifestó.

"Lo de GEPU no se pudo dar. Estoy agradecido de que me hayan tenido en cuenta y quedaron las puertas abiertas para un futuro cercano", cerró.