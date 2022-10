Nuñez: "Soy totalmente inocente de lo que se me acusa"

En las otras audiencias, Federico Núñez pareció no inmutarse con la serie de testimonios que escuchó. Pero este martes dijo que no fue así, que escuchó atentamente "las barbaridades" que se dijeron en su contra y lloró, varias veces. Dijo que entiende lo que la familia de Mónica Ramos está pasando porque a él le mataron un hermano menor, se desligó del hecho y dio entender que la causa fue armada en su contra. Incluso apuntó contra un policía que ya declaro en el debate.

La declaración del único acusado por el homicidio sorprendió, sobre todo porque nunca había prestado testimonio durante la investigación. Hoy dijo porque no se lo permitieron.

El imputado comenzó a hablar cerca de las 13 y su testimonio se extendió casi dos horas. Dio detalles de lo que hizo en las horas pervias y posteriores al homicidio, ocurrido el 3 de marzo de 2020 y sostuvo que vio a Mónica en una única oportunidad, y que incluso no sabía donde vivía exactamente.

"Todo esto está armado y que no entiendo porque me lo están haciendo a mí. Soy totalmente inocente de lo que se me cusa, soy inocente", sostuvo, y volvió a romper en llanto.