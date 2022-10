Faltan camisetas originales y hay demanda por las réplicas

Falta apenas poco más de un mes para el partido inaugural y la fiebre por el Mundial de Qatar de fútbol ya empieza a sentirse en las calles y en los hogares de Villa Mercedes. La ilusión por ver jugar y triunfar a la Selección Argentina se tradujo en una gran demanda de camisetas que crece mientras más se acerca el tan esperado noviembre.

Tan alto es el entusiasmo que prácticamente no se consiguen las remeras oficiales, aunque el faltante no solo se debe a la cantidad de compras, sino también a demoras en las entregas de los fabricantes. El Diario recorrió algunos locales del centro de la ciudad que ofrecen las marcas que son sponsors del combinado "albiceleste" y en ninguno hay disponibilidad de stock.

“Hace más de un mes fue la última vez que recibimos, pero apenas una por talle. Las vendimos todas y no volvieron a entrar. Tanto de Nike como de Adidas están muy frenados los productos”, contó Roxana Muchiutti, la empleada de una tienda deportiva.

Pueden conseguirse réplicas a partir de los $3.500. Las originales valen desde $16.999.

Aunque el desabastecimiento se hizo sentir con más fuerza en el último mes, en realidad lo venían notando desde el principio de año. “La gente viene y pregunta mucho, pero no hay. Incluso no solo falta la de Argentina, sino también de equipos como de Boca y de River están escaseando. Estamos a la espera de que esto se solucione, porque ya viene el Mundial y no tenemos mercadería”, lamentó la mujer.

La última vez que la tuvieron en vidriera, la camiseta titular y original argentina tenía un costo de $15.000. En la página oficial de Adidas, los valores arrancan en los $16.999, pero la mayoría figuran como agotadas. Mientras que la alternativa, de color violeta para representar la igualdad de género, trepa hasta los $28.999.

Pasión nacional. Las camisetas argentinas son las más buscadas en tiendas deportivas desde hace unos meses. Foto: Fer Miranda.

Ante ese panorama, las réplicas emergen como una opción a mano mucho más económica para poder vestirse para alentar al combinado nacional en los partidos de Qatar.

Carlos Stefani, el propietario de un negocio que ofrece indumentaria, regalos y accesorios vinculados al deporte, contó: “Como es tradicional, cuatro o cinco meses antes de que empiece el Mundial arranca la demanda y se va acrecentando más a medida que se acerca la fecha. Vendemos camisetas todos los días”.

Sin embargo, los aumentos de precios también impactaron en este tipo de productos de segundas marcas. El comerciante explicó que ellos suelen tener una versión a la que le llaman “premium”. “Pero en este contexto socioeconómico, nos tuvimos que adaptar y tener otro tipo de calidades para todo tipo de bolsillos”, reveló.

Stefani agregó que, en los dos últimos meses, los proveedores les han llevado la mercadería con un incremento de un 105%. “Nosotros no pudimos reflejar ese precio, porque sino no vendemos nada. Nos tuvimos que comer un aumento y elevar entre un 50 y un 70%”, reconoció.

Marcelo Mercado es vendedor en otro comercio del rubro y detalló: “Al principio estuvo un poco frenado, pero con estos partidos amistosos que se jugaron, se ha ilusionado más la gente y estamos vendiendo muchas más camisetas. Incluso han comprado personas que vienen de afuera, como Colombia y México, y se llevaron varias para regalar allá”.

La empresa en la que trabaja por ahora también cuenta con stock de remeras que son de imitación. “Pero creo que cuando llegue el Mundial ningún local va a tener margen para cubrir la demanda. Va a pasar un poco como con las figuritas, al principio había y después no se consiguieron más”, opinó.

Entre la clientela, Marcelo dijo que hay mucha variedad de gustos y no todos están dispuestos a gastar lo mismo. “Hay algunos que dicen que no van a comprar una original porque el año que viene va a haber un modelo nuevo. Sobre todo cuando quieren regalar varias a los hijos, por ejemplo”, describió.

Así, con base en los diferentes valores que recabó El Diario, es posible conseguir una réplica para adultos desde los $3.500 hasta los 7.000 aproximadamente, dependiendo del tipo de tela y de cómo están hechas las impresiones y los bordados de los escudos y otros detalles.

César Gardini es empleado de otro negocio céntrico y también coincidió en la mirada de sus colegas. “Hay bastante demanda, a pesar de la malaria que hay a nivel económico. Es lo que más buscan, preguntan precios y novedades. Por ejemplo, ahora la que más sale es la suplente violeta”, dijo.

Pero la de Argentina no es la única demandada: “Preguntan por otras selecciones, como Colombia, Brasil, Alemania, Francia, todos los equipos que son mejores”, agregó.

Y aunque hay mucho interés en comprar, lo que ha cambiado es la forma de pago. Antes lo que prevalecía era la entrega en efectivo y ahora buscan opciones de crédito y cuotas para poder solventar la pasión.

Todos los consultados reconocieron que cada vez se siente más la adrenalina por el campeonato que se aproxima y perciben muchas expectativas y esperanzas entre sus clientes. “Los padres vienen desesperados a buscar la de Messi para sus hijos, para que ya la tengan para alentar", contó Gardini. Mercado fue más optimista aún: "Yo creo que este Mundial lo ganamos", expresó.