Tres jóvenes llevarán sus mentes brillantes a la Olimpiada de Filosofía

Con la mente en pleno movimiento y precalentando las ideas para la competencia que se aproxima. Así se encuentran tres jóvenes que representarán a la provincia en la Olimpiada Argentina de Filosofía. Dos estudiantes mercedinos y una puntana viajarán a Villa La Angostura y pondrán en juego sus conocimientos y sus reflexiones para triunfar en la instancia nacional y pasar a la internacional.

Tanto Sabrina Quiroga como Lautaro Manrique son alumnos de la Escuela Pública Autogestionada Nº 8 "Leonardo Da Vinci" y desde ahí rindieron el examen en la fecha regional de forma virtual, pero con la guía y asesoramiento de un docente de su establecimiento.

"Teníamos algunos autores para leer y ese día nos dieron textos de la actualidad. Nosotros teníamos que relacionar nuestro pensamiento con lo que pensaría tal o cual filósofo", dijo Quiroga, quien tiene 18 años y cursa el quinto año del secundario.

La chica contó que en su colegio tienen diferentes materias vinculadas que la llevaron a querer profundizar en ese mundo. "Siempre estuve un poco interesada en el tema, pero rendir un examen realizado por una universidad fue algo nuevo y mucho más grande. La pasé muy bien y me gustó mucho la experiencia", expresó.

La Olimpiada Argentina de Filosofía está organizada por la Universidad de Buenos Aires (UBA), aunque hay otra competencia con un nombre similar que es patrocinada por la Universidad Nacional de Tucumán y de la que también participan alumnos mercedinos (Ver "Otro certamen nacional para pensar").

Las finales se harán desde el 27 y hasta el 29 de octubre, con los seleccionados en las diferentes provincias. La temática principal lleva el nombre “Batallas conceptuales: la irrupción de nuevos paradigmas, la democracia devaluada y críticas a la virtualidad”.

Quien completa el trío es Guillermina Temperley, oriunda de la ciudad de San Luis y alumna de cuarto año de la escuela Suyai. Aunque todavía no llegó a cursar Filosofía, que se dicta en sexto año, su pasión por las humanidades y la lectura la motivó a inscribirse. "No quería esperar dos años hasta hacer la materia, así que hablé con el profesor y me apoyó. Fue difícil, porque además de lo que tenía que estudiar tuve que reforzar todos los conocimientos que me faltaban", contó la joven de 16 años recién cumplidos.

En su caso, tuvo que enfocarse en los pensadores antiguos. "Hicieron hincapié en Cicerón y lo vincularon mucho con Aristóteles. Entonces teníamos consignas como, por ejemplo, construir un discurso político con base en su pensamiento, hacer comparaciones de diferentes posturas y escribir un texto de elaboración personal y libre articulando las ideas de este filósofo con el sistema democrático actual", reveló.

La adolescente dijo que tiene muchas expectativas y que, aunque valora la experiencia por sí misma, se prepara para ganar. "Creo que es un aliento representar a una generación que a veces se cree que no estudia y que no tiene interés por nada. Y también quiero demostrar el rol que tiene la mujer en la filosofía", remarcó Temperley.

Otro certamen nacional para pensar

Mientras los tres jóvenes se preparan para las finales que se disputarán en Villa La Angostura, hay otros alumnos que compiten en las instancias provinciales de la Olimpiada de Filosofía de la República Argentina, un certamen similar, pero que está organizado por la Universidad Nacional de Tucumán en convenio con el Ministerio de Educación de la Nación.

De la escuela "Leonardo Da Vinci" también participan dos estudiantes, además de una alumna del Centro Educativo N° 9 "Dr. Juan Llerena".

