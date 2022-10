River triunfó y se ilusiona con el campeonato

Los tres puntos para River fueron algo más que la ilusión de obtener la Liga Profesional. Con la victoria ante Platense, logró acceder a la Copa Libertadores 2023. Fue 2 a 1 en el “Mâs Monumental”, por la fecha 25ª del campeonato de Primera División.



Los goles del “Millonario" fueron marcados por el uruguayo Nicolás de la Cruz (59’) y Matías Suárez (64’). El descuento fue a través del ex Boca Mauro Zárate (70’). El joven oriundo de Arizona, Pablo Solari, estuvo en el banco.



En una etapa inicial pareja, en la que el "Millonario" tuvo fragmentos de un leve dominio, los equipos no se sacaron ventaja y se fueron al descanso con un merecido empate sin goles. Sin embargo, en el complemento, River pudo ampliar la diferencia, pero no supo liquidarlo.



Con este resultado, el equipo de Gallardo quedó en el segundo puesto junto a Racing y a cuatro puntos de Boca, que aún debe jugar un partido contra Gimnasia de La Plata.

Reconocimiento

El arquero Franco Armani, de 35 años, alcanzó este miércoles los 200 partidos en River Plate y recibió una ovación de los hinchas, quienes lo consideran una pieza clave en el equipo de Marcelo Gallardo.

Foto: NA.

El "Pulpo" recibió una camiseta con el número 200 en el dorsal de manos del presidente, Jorge Brito, y los vicepresidentes, Matías Patanian e Ignacio Villarroel, en la previa del encuentro.

