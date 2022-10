En un contexto de incertidumbre, buscan mantener el precio del pan

En la ciudad de San Luis el pan experimentó un aumento la semana pasada y el kilo se encuentra en un rango que va de los $250 a los $350. El presidente de la Cámara de Panaderos local, Juan Calderón, le adelantó a El Diario de la República que intentarán mantener los valores durante un período de 45 días, aunque la incertidumbre económica general puede modificar los planes.

Según Calderón, la Federación Argentina de la Industria Molinera comunicó que la tonelada de trigo aumentó y eso generó otra vez incertidumbre dentro del rubro. “Están vendiendo la harina por Paraguay, a precio dólar, y eso es lo que les conviene. La semana pasada, la tonelada de trigo costaba 240 dólares y hoy está saliendo 340”, dijo.

Calderón señaló que una bolsa de harina que ellos compraban a $1.800, la semana que viene pasará a costar $3.000. “En Rosario están diciendo que sale 340 dólares, en contra de los 240 que decían la semana pasada”, mencionó.

Con respecto a cómo vienen las ventas en la ciudad de San Luis, el comerciante dijo que la gente ya no compra por kilo, sino por unidad.

A nivel nacional, por la escasez de la harina subsidiada, el sector panadero ya proyectó que habrá aumentos de precios entre el 10 y 15% dentro de los próximos quince días. “No tenemos la culpa de que aumente el pan. La respuesta que nos dan es que la harina la están vendiendo en el norte. Y les conviene venderla en dólares”, aseguró Calderón.

En la capital provincial el panorama que se vive es de preocupación, porque también anticiparon que en algún momento habrá faltantes de harina en el país, ya que la cosecha nacional ha sido menor a la de 2021. “El año pasado se cosecharon 21 mil toneladas y para esta cosecha, que comenzó ahora, hay 16 mil. O sea que van a faltar 5 mil toneladas de trigo y eso nos da una señal de que también, en algún momento, va a haber faltantes de harina. Hoy los panaderos no tenemos ninguna a favor”, explicó el presidente de la Cámara de Panaderos de San Luis.

En Buenos Aires

En Buenos Aires los panaderos ya anticiparon que la semana que viene el kilo de pan podría rondar los $500. “Las ventas de harina de los molinos a las panaderías no son las normales o en algunos casos directamente están suspendidas porque el trigo aumentó muchísimo. Muchos molinos no están adheridos al fideicomiso, y los que sí lo están, como el gobierno nacional se atrasa en el pago, no les sirve porque el índice de inflación es tan grande que siempre terminan cobrando menos. Por eso se nos hace muy difícil conseguir la bolsa”, alertó Raúl Santoandré, presidente de la Federación Industrial Panaderil de la Provincia de Buenos Aires.

Redacción / NTV