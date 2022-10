El nuevo tema de Matías Chain

Como una forma de rememorar a su madre, Matías Chain escribió un par de canciones que hilan recuerdos y tratan de explicar lo que le dejó su partida. Una es “El aroma de su adiós”, una chacarera que se puede escuchar en sus redes.

Durante el invierno de 2020, Matías grabó nueve canciones en la Casa de la Música, de las cuales seis están terminadas. El mes pasado lanzó la primera, que se llama “Mi universo”, un bossa nova, y ahora le llegó el turno a la segunda. “Es una canción especial porque habla sobre mi madre. El haberla perdido en 2017 fue un shock, fue como un volver a empezar y en esta canción voy hilando recuerdos y trato de sacar todo lo malo que me dejó su partida y transformé en algo reflexivo y creativo”, contó.

Si bien en la pandemia Matías se tomó un tiempo para afilar sus conocimientos en marketing y en composición. Cuando terminó el aislamiento regresó a la pluma y escribió un puñado de canciones que pronto comenzará a grabar. Mientras tanto, continúa con la presentación de los temas grabados en Villa Mercedes, que, una vez que estén todos en las plataformas de internet, englobará en un álbum.

En la grabación lo acompañó su banda original compuesta por su hermano Luis en bombo legüero y Cristian Orozco en guitarra y voz, y la participación de Manuel Yllanes en flauta traversa.

El arte de tapa de las canciones es una creación de Víctor Canaviri, un gran amigo de Matías. “Le pedí que hiciera algo que saliera de su corazón, donde plasme en su arte lo que las canciones le transmiten a él. Siento que la música me ha dado tanto y me hizo el hombre que soy hoy, y es una forma de agradecerle todo lo que me da; la única forma que tengo es con más música. A la música le doy canciones”, reflexionó.

El próximo tema de Matías verá la luz el 9 de noviembre. “Ese día es el cumpleaños de mi mamá. Esta canción está conectada con la que salió ahora y se titula ‘El recuerdo de tu voz’. También es una chacarera. La canto a dúo con Manu Yllanes y lleva el sonido de su flauta también”.

La agenda de shows de Matías viene recargada para las próximas semanas. Después de hacer dos presentaciones en Villa Mercedes, el 22 de octubre se presenta en Mandala, también en su ciudad de origen, y el 11 y el 12 de noviembre estará por la capital puntana.