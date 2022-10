Los casos gripales representan más del 60% de las consultas

Hay un incremento de casos gripales en la ciudad de San Luis. Independientemente de las estadísticas, se trata de un hecho que se puede constatar a diario en ámbitos laborales, educativos, comerciales, entre otros donde la presencia de gente es constante. En la averiguación con referentes del ámbito médico, se calcula que más del 60% de las consultas en las guardias de la capital provincial se refieren a este tipo de patologías respiratorias.

“Durante la pandemia hubo una mejora en los sistemas de registros. Esto impone un sesgo con respecto a las estadísticas de años anteriores. Hay un aumento estacional (otoño-primavera) en relación a los años previos, en los que contamos con medidas de aislamiento, uso del barbijo, entre otras que derivaron en una merma de las infecciones respiratorias. Durante septiembre y lo que va de octubre, los casos de síndrome gripal ocupan aproximadamente un 30% de las atenciones programadas”, señaló en diálogo con El Diario de la República el médico especialista en Medicina General, Guido Arce.

Para tomar dimensión, la mayor parte de asistencia se brinda en referencia a cuadros gripales. En segundo lugar le siguen los gastrointestinales, sobre todo en las guardias.

Si bien no hay precisiones, se calcula que la suba de casos refiere principalmente a la variante de tipo A y algunos otros a pacientes con tipo B. Las características comunes son fiebre, dolor de cabeza, tos, dolor muscular y malestar general. Frente a estos síntomas recomiendan proteger a las poblaciones de riesgo y aislarse para evitar los contagios.

Se recomienda el aislamiento frente a síntomas como fiebre mayor a 38º, dolor de garganta, tos, entre otros. Guido Arce

Al igual que el coronavirus, se disemina por vía respiratoria. En este sentido, el solo hecho de usar el barbijo o el aislamiento generan una ayuda fundamental.

“La gente sigue su vida habitual sin las barreras de bioseguridad que se habían implementado a instancias de la pandemia. Eso facilita el recontagio entre los contagios”, apuntó el neumonólogo y pediatra Rodolfo Toloza, en declaraciones brindadas a medios locales.

“Nos preocupa la falta de conciencia al ingresar a los centros médicos. Hay gente que ya no usa el barbijo en su vida diaria y cree que no lo debería implementar tampoco al entrar a las clínicas o ámbitos de la salud. Está bien el hecho de poder optar por no usarlo, pero está mal si se tiene en cuenta el riesgo de contagios”, agregó.

Situación nacional

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó que hay una suba sostenida de casos de gripe A, con cifras que no se advertían desde los registros de 2016. Notificaron 845.523 casos positivos en los últimos días. Aseguran que en algunas guardias del país ya hay demoras.

Si bien los años 2020 y 2021 fueron afectados por la pandemia para la notificación agrupada numérica, se observó también un aumento respecto a 2018 y 2019 para el mismo período (septiembre).

Según el informe, se trata de un 33% más de positividad por influenza y se detectó en todos los grupos etarios, con el mayor número de muestras positivas entre los 25 y 34 años y 45 y 64 años.

La cartera sanitaria nacional subrayó que en lo que va de 2022 se nota un comportamiento inusual en la estacionalidad y número de casos registrados.