Un regalo del corazón de Carina Levin

A partir de un objeto con un gran valor sentimental, la artista plástica Carina Levin desarrolló todo un trabajo visual que expresa el amor fraternal. En “h AY amor”, la artista deja entrever de manera minimalista y abstracta el amor por su hermano y el dolor que le produjo su partida de este plano terrenal. La instalación se encuentra en el hall de la Universidad Nacional de San Luis y se podrá visitar de lunes a viernes de 8 a 20, hasta el 11 de noviembre.

Cuando Carina encontró la caja de bombones con forma de corazón que le hizo su hermano, entendió que a partir del objeto podría configurar una instalación artística para rendirle un sentido homenaje. En un recorrido de 23 cuadros y dos objetos intervenidos, la artista redescubre el color y juega con las formas y su tamaño.

La muestra se llama “h AY amor”, porque hace alusión al “hay” de haber y a la onomatopeya “ay” que denota el dolor por la partida. “La caja de bombones fue el disparador de esta muestra en homenaje a mi hermano. Comienza con dos corazones que están armados en unos paneles y a medida que la vas recorriendo, a nivel plástico, los cuadros van de lo minimalista a la pinturas más abstractas con rasgos más expresivos”, explicó.

Todavía no defino si en las próximas obras que realice volveré al blanco y negro o seguiré con el color. Carina Levin

Si bien por lo general la artista realiza sus obras en blanco y negro, esta vez decidió experimentar y redescubrir el color. “Me ubican como artista visual en blanco y negro porque pinto la mayoría de mis obras en monocromo, ya sea en grafito para las piezas más pequeñas o las grandes que las suelo realizar con pintura asfáltica y sintética. Esto del color es algo nuevo, es como un nuevo desafío”, contó.

Carina se siente cómoda en el trabajo en blanco y negro, algo que adjudica a una impronta que viene de la fotografía, que antiguamente no usaba color. "Me atrae muchísimo el trabajo con líneas, algo que hacía mucho cuando era chica. Mi hermano, quien era arquitecto, me daba unas lapiceras y me enseñaba a dibujar líneas. Él tuvo una gran influencia en mí, en diferentes recorridos y momentos de mi arte”.

Desde que comenzó en su primer taller de pintura en su ciudad natal, Sunchales, en Santa Fe, cuando tenía seis años, Carina no dejó de crecer en su arte. “Después de que falleció mi padre nos fuimos a vivir a Buenos Aires; era muy chica, pero allí incursioné en diferentes lugares y con distintas maestras, hasta que en 2006 me vine a vivir a San Luis", contó.

Aquí continuó el desarrollo de la mano de Marita Uvilla, Graciela Barón Guiñazú, Fernando Fabre, Lidio Sotomayor y actualmente participa en el club de arte de Adriana Toledo Pedroza. Con ellos, cree Carina, afianzó mucho más sus trabajos y tuvo tiempo para poder experimentar. Además, participó de concursos en los que ganó premios, hizo exposiciones a nivel internacional, nacional y provincial.

En San Luis, más precisamente en Potrero de los Funes donde reside, Levin encontró el tiempo para organizarse con su otro trabajo como terapeuta corporal y holística. “El arte me dio más posibilidades, y en donde vivo me encuentro con la naturaleza y puedo conectar para crear desde otros lugares y cosas. Ahora me trato de relajar y ya empecé a estudiar para ver si me inclino hacia el arte conceptual”, manifestó la artista, quien en agosto pasado fue seleccionada por la provincia junto a un grupo de colegas para participar del BADA.