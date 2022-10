Alertan por una estafa que utiliza a un supermercado

La División Informática de la Policía de San Luis y la Unidad de Investigación de Ciberdelitos, con el apoyo del Ministerio Público Fiscal, comenzaron una campaña para alertar a la población de una nueva forma de estafa que está circulando por internet y redes sociales que utiliza al supermercado VEA y su promoción VEA Fans.

Según lo que pudieron constatar los investigadores usan la marca del supermercado para ofrecer un premio con órdenes de compra o un voucher por 50 mil pesos; pero le informan al supuesto ganador que antes de recibir el premio debe brindar una serie de datos para que le sea acreditado dicho premio.

Los estafadores les piden datos bancarios como el CBU o de la cuenta de Mercado Pago; también les ofrecen abrir una cuenta en alguna billetera electrónica y les solicitan fotos del DNI y del propio damnificado para luego validar esa nueva cuenta.

Con esos datos recopilados luego acceden a las cuentas bancarias de los damnificados desde donde pueden hacer todo tipo de operaciones como sacar dinero, hacer transferencias o pedir préstamos.

Los investigadores pidieron a toda persona que haya visto o recibido algún mensaje de este tipo ignorarlo y a cualquier otro ofrecimiento de premio si no han participado de esa promoción; no compartir el ofrecimiento de ese premio porque así se logra viralizar la estafa y no brindar ningún tipo de dato personal o bancario.

También piden denunciar a través de las redes sociales aquellas cuentas que consideren que pueden estar realizando estas estafas y también hacerlo de manera oficial por el sitio www.midenuncia.justiciasanluis.gov.ar o en la comisaría más cercana a su domicilio.

MGE