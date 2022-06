Le clonaron el chip del celular y le sacaron 260 mil pesos de su cuenta

Sin siquiera tocarla ni acercarse a ella, a una mujer le robaron 260.000 pesos. Una vecina de Villa Mercedes denunció que fue víctima de un ciberdelito conocido como SIM swapping, en el que le clonaron el chip del celular y le quitaron plata de su cuenta bancaria. Reclamó ante las dos empresas que le brindan esos servicios, tanto la de telefonía móvil como el banco, y ninguna le dio una respuesta clara todavía.

La damnificada, quien pidió preservar su identidad y que por eso será denominada como F.T., sumó su testimonio a la ola de denuncias que se hicieron públicas en las últimas semanas por problemas con las prestaciones del Banco Supervielle. Pero en este caso, también falló la seguridad que debería brindarle Movistar, para cuidar la información que aloja en su teléfono.

"El domingo 22 de mayo me di cuenta de que me faltaba un dinero que había recibido el viernes anterior. Pensé que era un error del sistema, pero entré por las dudas a ver los movimientos. Y había una transferencia a nombre de Matías Nicolás Lukasiewiez, a un número de CBU de Wilobank SA", describió la mujer.

Cuando llamó para consultar al Supervielle, se enteró de que no se trataba de ninguna falla de la aplicación, sino que efectivamente esa operación había sido realizada y que ya no tenía su plata. "Recién ahí empecé a caer de que era real lo que estaba viendo en la pantalla", lamentó.

En medio del nerviosismo, F.T. logró atar cabos sueltos y asociar el robo de su dinero con un problema que había tenido el día anterior con su celular. "El sábado me quedé sin línea de teléfono y recibí un mail de Movistar diciendo que yo había solicitado un cambio de chip y que por eso me quedaba sin servicio hasta reponer la línea. Pero yo no había hecho nada", recordó.

En ese momento, y aunque le pareció sumamente extraño, nunca imaginó que era el primer síntoma de que sería víctima de un ciberdelito. "Lo que no entiendo es por qué cuando hablé con ellos nunca me advirtieron de la gravedad que podría traer esto, como para anular el chip clonado", dijo enojada.

Hasta el momento, encontró muy pocas respuestas de ambas empresas. Porque aunque informalmente supo que es probable que el banco le reponga el faltante, no sabe cuándo se hará efectivo. Ya realizó la denuncia ante la Policía, ante Defensa del Consumidor de la Nación y la hará en la delegación local.

"Para mí es una cifra enorme y no me sobra. La iba a destinar a una compra, que ahora no puedo hacer. Todo esto me generó un estrés inmenso, angustia, impotencia e incertidumbre", expresó.

Redacción/ALG