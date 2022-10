Finalizó la entrega de kits apícolas en toda la provincia

Un exhaustivo trabajo de localización le permitió al equipo, que lleva adelante el Plan Apícola Provincial, contabilizar la cantidad de productores de miel distribuidos en diferentes puntos de San Luis. “Ya recorrimos todos los departamentos, tenemos más de cien inscriptos en el Registro Nacional de Productores Apícolas (Renapa), que era uno de los requisitos para recibir el kit con medicamentos para combatir la varroa”, dijo Bárbara Castiglione, jefa del área Cultivando Nuestra Tierra, a cargo de la iniciativa.

Según la funcionaria, contabilizaron aproximadamente alrededor de 13 mil colmenas en toda la provincia. “Para el Gobierno provincial fue muy importante acompañar a los apicultores para que puedan tratar esta enfermedad endémica, que se da todos los años y que se encuentra en todas partes del mundo. Pero para mantener el buen estatus sanitario de las colmenas en San Luis entregamos los kits bajo la modalidad de la periferia al centro, y el último punto de entrega fue la ciudad”, especificó Castiglione, y añadió que la actividad está enfocada en evitar los daños económicos que puede ocasionar la varroa en un apiario, incrementar la productividad y mantener la calidad de la producción.

Los beneficiarios tenían que cumplir dos requisitos: figurar en Renapa vigente al 31 de agosto y tener hasta 300 colmenas. Bárbara Castiglione

La buena onda de los 40 beneficiarios fue notoria en el Salón de la Puntanidad, el punto elegido para la entrega de los insumos.

“Esta dulce historia comenzó después de la crisis de 2001, hice cursos y me enganché con la apicultura. Era agricultor, pero cuando descubrí este trabajo con las abejas me enganché enseguida. Mis colmenas están en el monte puntano, antes hacía trashumancia, persiguiendo la floración, pero decidimos quedarnos en la zona sur a 20 kilómetros de la ciudad, que es monte virgen. Por ahora, hago poca cantidad, pero en cuanto a calidad es una de las mejores del mundo, estuve en Francia, en España y nuestra producción es de muy buen nivel”, contó Sergio Walter Villalba.

Varroa. La mayoría de los apicultores coincidió en que el producto Aluen Cap es muy costoso y difícil de conseguir. Foto: Inés Cobarrubia.

Por su parte Sergio Flores, integrante de la Cooperativa Apícola San Luis, que trabaja en la actividad desde hace más de treinta años, explicó que este año vivió una experiencia atípica. “Este año la falta de lluvias nos complicó a todos, además la escasez de polen hizo que perdamos colmenas. Lo bueno es que La Flor del Norte, la miel que vendo, es muy rica, el algarrobo de la zona hace que sea clara y la diversidad de flores le proporciona color”, indicó y siguió: “He tenido varroa en mis apiarios, no es nada de otro mundo, hacemos la cura con oxálico y con productos orgánicos aprobados por Senasa, esta iniciativa es una bendición. Tengo alrededor de 300 colmenas distribuidas entre Toro Negro, Nogolí y Villa General Roca”.

Mientras llamaban por micrófono a cada apicultor para entregarle los insumos, Luciano Barroso esperaba sentado que llegara su turno. “Esta actividad me permitió hacer una carrera universitaria. Actualmente y de alguna manera puedo dividir mis tiempos entre la apicultura y la docencia. Estoy refeliz con esta ayuda que nos da el Gobierno porque es muy complicado conseguir este remedio. El Aluen Cap es un milagro. En mi experiencia cuando no lo he usado, sufrí un gran número de mortandad de las abejas. Lo mejor de todo es que es orgánico, se puede poner antes de cosechar”, aseguró y agregó que tiene sus colmenas en Villa de la Quebrada. “Hemos tenido mucho miedo por los incendios, algunos compañeros perdieron todo. La falta de lluvia se sufre mucho, está todo muy seco, la fuerza del viento no ayuda para nada y el panorama es muy triste, pero con optimismo digo que esta iniciativa nos ayuda a tener las colmenas con buen estatus sanitario”, indicó Barroso y especificó que la miel que él produce en el Departamento Belgrano es muy buena, clarita, cremosa y perfumada.

Para consultas e informes sobre próximas iniciativas hay que escribir al correo planapicola.sl@gmail.com o llamar por Autopista de la Información al 445-2000 interno 3188.

Otro de los productores que recibió los medicamentos fue Ariel Knuttsen, “la varroa es inevitable, es un ácaro que infecta la colmena y si no la tratás destruye todo el apiario, es una infección masiva que inclusive, si hay otro colmenar cerca que no fue curado seguramente puede contagiar a los demás. Los productores no podemos mirar para otro lado en este sentido, si no tenemos abejas, no hay producción”, afirmó y coincidió con los demás apicultores en lo importante de recibir en forma gratuita el medicamento para combatir la enfermedad de la colmena.

Knuttsen contó que ejerce la actividad desde los 3 años, “empecé junto a mi viejo, cuando era muy chico. Considero que puedo asegurar que la miel de algarrobo es la más rica para saborear, en particular es cremosa, es de grano fino y suave; la de girasol es todo lo contrario, es oscura, de grano grueso, muy azucarada y relajante al paladar, o por lo menos para el mío. Pero las que más me gustan son la de algarrobo y la de alfalfa”, expresó.

Además advirtió que “quienes ejercen la apicultura son incapaces de adulterar la producción. Lamentablemente algunos la fraccionan y suelen rebajarla con glucosa, hay que estar atentos porque la miel pura es la que se solidifica y endurece, no la que se ve generalmente en las góndolas que son bien líquidas. Si les gusta líquida se puede poner a baño María para cambiarle la textura, pero toda miel pura con los primeros fríos endurece”, concluyó.