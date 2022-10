Tratamiento integral para el paciente y su familia

“Gracias a todo el equipo del Centro Oncológico Integral por el cuidado dado a mi mujer y por la contención brindada a mi familia”, reza un agradecimiento manuscrito pegado en la parte inferior de un cuadro. “Este es un obsequio de la familia de una mujer que se trató aquí, se genera un vínculo muy especial con cada paciente y su familia”, explicó la directora, Romina Brombin.

Es que en el Centro Oncológico Integral se da tratamiento gratuito a cientos de pacientes por año, llegando a atender de forma ambulatoria e internados a 350 personas en simultáneo.

A diferencia de tiempos anteriores, actualmente la atención en el COI es por demanda espontánea. “Es decir que solo es necesario que el paciente, o algún familiar de esa persona, se acerque al COI cualquier día de 9 a 12 e inmediatamente será atendido por un oncólogo y se comenzará con los trámites para establecer un tratamiento y comenzarlo a la brevedad”, aseguró Brombín.

Los tratamientos no solo incluyen la parte puntual de atacar los daños tumorales y su progresión con el uso de fármacos (que son también otorgados de manera gratuita a quienes no tengan obra social), también cuentan con un abordaje integral en el que se tienen en cuenta especialidades médicas como kinesiología, odontología, psicología y otras no médicas como la estética.

“Todos los pacientes que van a comenzar un tratamiento oncológico realizan un taller de psicoprofilaxis, en donde pueden exponer sus miedos y las psicólogas conversan con ellos sobre qué esperar y qué sensaciones se pueden desarrollar durante un proceso de estas características”, explicó Brombin.

A partir de ahí también se desarrollan estrategias de trabajo que incluyen labores en distintas áreas. “El centro cuenta con seis oncólogos, cuatro psicooncólogas, dos trabajadoras sociales, dos agentes sanitarios, tres odontólogas, tres nutricionistas, tres fonoaudiólogas, cuatro kinesiólogos, un hemoterapeuta, cuatro farmacéuticos”, detalló la directora. “A eso se agregan enfermeros, ordenanzas y demás trabajadores que integramos un equipo de 164 personas aptas para brindarle lo mejor a los pacientes”.