Un sanluiseño debía ser operado de urgencia y se escapó para ir a entrenar

“Si no volvés, te vamos a buscar con la Policía”, fue la advertencia que recibió de su esposa el sanluiseño y actual jugador de Instituto, Ezequiel Parnisari, luego de huir de una clínica de la capital de Córdoba donde debía ser operado de urgencia para irse a entrenar con su club. La razón del defensor de “La Gloria” que lo llevó a tomar tan extrema decisión fue que no podía perderse la preparación para jugar la semifinal del ascenso a Primera, ante Defensores de Belgrano.

La insólita situación trascendió luego de que la pareja del futbolista, Pamela Andrada, publicara la historia en las redes sociales. La mujer explicó lo que tuvo que hacer para que Parnisari volviera a internarse para ser intervenido.

“El jueves a la tarde vivimos una tarde más que loca. Escaparte de un sanatorio porque te dicen que te tienen que operar del apéndice es de película. Sí, se escapó”, dijo en el posteo.

“Muchos pensarán que se escapó porque tenía miedo a la operación, pero no... ‘Tengo que jugar la semifinal, no me pueden operar’, yo no me equivoco cuando digo que estás loco”, agregó Andrada en su publicación de Instagram, a la que tituló “Mi loco lindo” y que obtuvo más de mil reacciones.

Además, la mujer dijo que tuvo que perseguir a Ezequiel hasta que finalmente lo convenció de una manera particular para que se vuelva a internar y ser atendido: amenazarlo con ir a buscarlo con las fuerzas de seguridad para que lo devuelvan al sanatorio donde tenía programada una operación de apendicitis.

“No quedó otra Parnisari que acomodar las cosas e ir a internarse. En el sanatorio te conocieron por ser el que te escapaste y no por ser el jugador de Instituto”, contó la esposa del jugador, que se despidió en el posteo con un saludo especial para su pareja. “¡Te amo mi loco lindo! Ahora solo queda recuperarse y volver con todo como siempre”.

Parnisari junto a su esposa, Pamela Andrada. Foto: Instagram.

“En todos estos años hiciste muchas locuras en la mayoría nunca estuve de acuerdo, pero siempre te apoyé y te acompañé, odio cuando no priorizas tu salud, pero también amo tu pasión por lo qué haces, sé que vivís por y para el fútbol”, escribió la esposa de Parnisari para explicar la importancia que tiene su trabajo para futbolista.

Parnisari, de 32 años, es oriundo de San Luis y tiene una larga experiencia en el fútbol. Hizo las divisiones inferiores en Olimpo, club en el que debutó, para luego irse a jugar al fútbol de Venezuela (Deportivo Anzoátegui). Tras regresar, pasó por el Aurinegro de Bahía Blanca, luego jugó en Aldosivi y Agropecuario hasta llegar en este 2022 a Instituto.

ALG