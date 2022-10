La Provincia trabajará en la prevención del grooming junto a una ONG especializada

El gobierno provincial sumó acciones complementarias a la nueva Ley de Ciberseguridad, con la firma de un convenio específico para trabajar en la prevención del grooming con una ONG especializada en la materia.

La rúbrica fue en la Casa de los Derechos Humanos de San Luis con la organización Grooming Argentina, acordó con Grooming, centrada en la prevención, concientización y erradicación del acoso sexual infantil y adolescente a través de internet y medios electrónicos.

“La prevención primaria es el camino. El delito digital como la pedofilia se mueve a una velocidad extrema”, advirtió el presidente de la ONG, Hernán Navarro, quien firmó el convenio junto al jefe de Programa Derechos y Garantías Constitucionales, Mariano Barrera.

Además, participaron del encuentro el director de Derechos Humanos, Diego Ochoa; la diputada provincial Fernanda Spinuzza, la defensora general del Poder Judicial, Marcela Torres Cappiello; la fiscal adjunta, María José Scivetti y la directora del Instituto de Reinserción Social, Victoria Heredia. Por el Ministerio de Desarrollo Social, la jefa del Programa de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Daniela Pereyra y el funcionario Leo Córica. También estuvo el cofundador de Grooming Argentina, Martín Altamirano.

“Esta vinculación que concretamos con la firma de este convenio nos alienta a seguir transitando por el camino emprendido a fin de la prevención y lucha contra el delito de grooming. La formación es crucial para alcanzar este objetivo y la detección temprana es fundamental”, dijo Barrera, quien añadió el acuerdo incluye una capacitación para el equipo multidisciplinario del Centro de Asistencia a Víctimas de Delitos (CADV), lo que “permitirá brindar un servicio de asistencia de excelencia frente a los casos que se presenten”.

“Hay mucho por hacer y como problema de fondo nos hemos encontrado con situaciones de no reconocimiento como en las familias, además que hay una falta de políticas públicas educacionales en el país. Las chicas y chicos no se reconocen como víctimas, es un tema que no se habla en la escuela y en las familias. Hay mucho para trabajar y por eso creemos mucho en la prevención primaria que es lo que estamos haciendo en San Luis, recorriendo y hablando en las escuelas”, sostuvo el titular de Grooming Argentina.

ANSL/ALG