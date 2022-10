¡Quítate tu!

"¿Qué te pasa bigote?”

María Elena Fuseneco (Érica Rivas)

"Casados con hijos"

2005-2006

La vecina feminista de los Argento quizás no logró destronar a Pepe (Guillermo Franccela) pero claramente superó a Moni (Florencia Peña) y sus hijos para ponerse a la par del zapatero más machista del Bajo Flores. Sus gritos exacerbados, la pasión por las petacas de alcohol y “la nena” la llevaron a convertirse en un ícono argentino. Lástima que su personaje no estará en la versión teatral de la comedia que se estrena en el verano.



“Tres palabras, ocho letras... dilo y soy tuya”

Blair Waldorf y Chuck Bass (Leighton Meester/Ed Westwick)

"Gossip Girl"

2007-2012

Aunque la actuación de Blake Lively como Serena Van Der Woodsen es indiscutida y su relación con “Lonely boy”, Dan Humprffey, captó toda la atención la primera temporada del drama adolescente; la tensión entre Blair, consentida y adinerada joven, y el mujeriego Chuck Bass fue la creadora de la mayor cantidad de lágrimas y suspiros. Pero lo épico de su romance no quita todas las red flags que hoy no serían toleradas. No olvidemos que Chuck intercambió a su enamorada por su preciado Empire Hotel.

“Tulaliloo ti amo” (te quiero)

Los Minions

"Mi villano favorito"

2010

Los pequeño y amarillos secuaces de Gru encantaron con su idioma inventado y su amor por las bananas. Tal fue el amor de niños y grandes por los ayudantes malvados que ya llevan tres películas con sus nombres y una cuarta, un especial de Navidad junto con El Grinch. Incluso, existe un diccionario minionés, o del “idioma banana”.

“Recordarán este día como el que casi capturan a Jack Sparrow”

Jack Sparrow (Johnny Depp)

"Piratas del Caribe"

2003-2017

Sí, sí. Ya te vimos Orlando Bloom. Su personaje, junto con el de Keira Knightley tienen más horas en pantalla, al menos en las dos primeras películas de los piratas, pero la excentricidad de Johnny Depp logró que en la tercer película por fin le otorgaran el rol principal y fue, obviamente, un éxito en taquillas.

“La muerte no me da miedo”

Zulema Zahir (Najwa Nimri)

"Vis a vis"

2015-2019

Zulema es el típico caso del villano con historia profunda, al que la vida la golpeó muchas veces y que ahora es tan mala que solo puede generar admiración. La reclusa de la prisión Cruz del Sur, y luego del Norte, cautivó no con su fuerza bruta, sino con la inteligencia que aplica en cada uno de sus planes, que siempre recaen en escapar. La protagonista es una rubia acusada de robo de guante blanco (que cometió su pareja), que de a poco deja sus actitudes de “mujer bien” para intentar ponerse a la par de Zulema. Spoiler alert, no funciona.