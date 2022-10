De vibrantes a pasteles

Colores en tendencia. Usarlos o no es la cuestión en cada cambio de estación. Por eso aconsejo siempre primero mirar, observar y analizar qué sentimos cuando nos vemos al espejo con un determinado color. Segundo, ¿te gusta y resuena con vos? muy fácil, lo adoptás. ¿No va con vos? o “no te cierra”, no lo usás. ¿Te gusta, pero no te animás? ¡Animate! y tené en cuenta que una de las principales narrativas que atraviesa ahora a la industria es el hedonismo, es decir, el disfrute de vestir que resurge de la búsqueda de placer del aquí y ahora.

Ahora bien, los colores cada temporada son la tendencia más atractiva, quizás porque son fáciles de identificar y aplicar. En los últimos años aparecieron determinadas tonalidades que se repiten, como el rosa o el fucsia vibrante que Valentino —principalmente—, Versace, Chanel, Balenciaga y otras marcas de lujo lo convirtieron en un hito del nuevo milenio.

Aunque esta paleta optimista, vibrante y arriesgada se adueñó por completo de las temporadas pasadas, para esta estación, y el verano, la calma, el minimalismo y los colores que dominan un paisaje, como los pasteles, serán la base de la estética primaveral y veraniega 2023. Cómo el azul, el verde, el lila y el rosa serán parte de esta novedosa línea cromática.

Si hablamos de los días calurosos que se vienen, sin duda los vestidos sueltos son los reyes del verano por su comodidad y frescura. Estos serán las prendas claves para lucir colores pasteles. Llegaron para transformar aquellos enérgicos y vibrantes que eclipsaron las temporadas pasadas, buscando un cambio luego de momentos difíciles por la pandemia. Esta vez, una mezcla de tonos románticos liberan una sensación, por fin, de calma.

Por otro lado, seguirán resplandeciendo los colores fuertes como el dorado, que será utilizado en prendas veraniegas. Así lo pronosticó la firma Chanel en la Semana de la Moda Primavera-Verano 2023 de París. Las prendas básicas de un armario serán vistas en este llamativo color, específicamente en botas, que ahora también usamos en el verano y las tank top (musculosa básica) que ya son un "must have" (debo tener), aunque esta vez no solo serán blancas como la tendencia lo dictaba.

En septiembre era el fucsia el que inundaba todo tipo de prendas, dejando al margen a colores dominantes como el naranja, el amarillo y el verde, de la temporada pasada.

Pero el naranja no se rinde y continúa en el podio cromático entre los primeros puestos. El color de la energía y la confianza, que encabeza ahora la guía de colores en tendencia, ya es y será el favorito de los siguientes meses. Destacamos que es un color muy alegre, arriesgado y va muy bien para los días de temperatura alta.